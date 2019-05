Donald Trump asegura que elevará de 10% a 25% aranceles impuestos a China

El presidente de EEUU señaló que implementará la medida a partir del viernes debido al lento progreso en las negociaciones.

Las tensiones entre EEUU y China han vuelto a salir a flote. Esta vez, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su cuenta de Twitter que aumentará los aranceles impuestos a China debido a que las negociaciones comerciales entre ambas potencias económicas avanzan muy lento.

“Durante 10 meses China ha estado pagando aranceles a Estados Unidos del 25 % sobre 50.000 millones de dólares en bienes tecnológicos, y del 10 % hasta los 200.000 millones de dólares en otros bienes”, dijo Trump, quien añadió que estos pagos son parcialmente responsables de sus buenos resultados económicos.

“El 10% subirá a 25% el viernes. US$325,000 de bienes adicionales que mandamos a China permanecen sin impuestos, pero pronto los tendrán a una tasa del 25% (…) El acuerdo con China continúa, pero demasiado lento mientras ellos intentan renegociar. ¡No!”, comentó el presidente de los EEUU en la red social.

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2019