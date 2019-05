Brexit: Theresa May anuncia su dimisión como primera ministra para el próximo 7 de junio

May permanecerá en el puesto de forma interina hasta que el Partido Conservador elija a un nuevo sucesor.

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, anunció hoy su dimisión luego de tres años al frente del gobierno británico. Durante un discurso breve, May señaló que pondrá su cargo a disposición a partir del 7 de junio y que “ha llegado la hora de que sea otro primer ministro el que lidere al país”.

La líder conservadora se mantendrá en el cargo de forma interina hasta que su partido elija a un nuevo sucesor, lo cual podría tardar hasta ocho semanas.

Así, Theresa May concluye con tres años de gestión donde fracasó en el principal encargo que tuvo: lograr un consenso en el acuerdo del Brexit, el cual ha sido rechazado en tres ocasiones por el parlamento. La primera ministra nunca pudo contar con el apoyo en conjunto del Partido Laborista, el Partido Conservador y el ala dura de los euroescépticos.

“He luchado para hacer que el Reino Unido sirva no solo a unos pocos privilegiados sino a todo el mundo y cumplir con el resultado del referéndum”, dijo May frente a la residencia oficial de Downing Street. La primera ministra resaltó que “siempre lamentará profundamente” no haber podido ejecutar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

La decisión de la líder conservadora llegó luego de que diputados y ministros de su confianza anunciaran que no apoyarían una nueva propuesta de su acuerdo. Así, Theresa May perdió el último respaldo que le quedaba en el gobierno británico.

“Mi sucesor deberá lograr en el Parlamento el consenso que yo no he alcanzado, pero para ello todas las partes deberán estar dispuestas a comprometerse”, dijo May. “Ocupar este puesto ha sido el mayor honor de mi vida. He sido la segunda mujer en ocuparlo, pero no seré la última (…) Dejo el cargo con la enorme gratitud de haber tenido la oportunidad de servir al país que amo”, concluyó la primera ministra con la voz entrecortada.