Donald Trump formalizó campaña de reelección para el 2020

El presidente de EEUU señaló que el 18 de junio anunciará su candidatura para un segundo periodo presidencial.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció oficialmente su intención de postular a la reelección presidencial. Así, Trump señaló a través de Twitter que presentará su campaña para un segundo periodo el 18 de junio, acompañado de la primera dama, Melania Trump y su vicepresidente, Mike Pence.

Según una encuesta realizada por el Centro de Estudios Políticos Americanos de Harvard University, la aprobación del mandatario ha alcanzado su punto más alto de los últimos dos años con 48% . El análisis sugiere que esto se debería al buen rendimiento en la confianza al consumidor. Sin embargo, el 52% de los votantes aún asegura que desaprueba el desempeño del presidente.

I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG

