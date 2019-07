Donald Trump permitirá que empresas de EEUU vendan tecnología a Huawei

El presidente de EEUU también señaló que ya no incrementará los aranceles sobre los productos chinos.

La guerra comercial entre China y Estados Unidos empieza un nuevo capítulo. Luego de la reunión entre los mandatarios de ambas potencias económicas —en el marco del G-20 realizado en Osaka, Japón—, Donald Trump publicó en Twitter que su reunión con el presidente chino Xi Jinping fue “mucho mejor de lo que esperaba“.

Así, Trump anunció que ha aceptado ya no incrementar más los aranceles a los productos chinos importados —aunque las actuales tarifas se mantendrán—, y a cambio China aceptó empezar la compra de “grandes cantidades” de productos agrícolas provenientes de EEUU.

I had a great meeting with President Xi of China yesterday, far better than expected. I agreed not to increase the already existing Tariffs that we charge China while we continue to negotiate. China has agreed that, during the negotiation, they will begin purchasing large…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2019