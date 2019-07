Christine Lagarde oficializó su renuncia al FMI

La exdirectora del FMI ha sido nominada para liderar el Banco Central Europeo, cargo que asumiría a partir del 1 de noviembre.

Christine Lagarde, exministra de Finanzas de Francia, oficializó su renuncia a la dirección del Fondo Monetario Internacional (FMI), cargo que ocupó desde mayo del 2011. La funcionaria ya había renunciado temporalmente el cargo el pasado 2 de julio, cuando se enteró de su nominación para dirigir el Banco Central Europeo (BCE). La renuncia al cargo será efectiva desde el 12 de septiembre.

“Ahora que hay mayor claridad sobre el proceso de mi nominación como presidenta del BCE y el tiempo que ello llevará, he tomado esta decisión por el interés del Fondo, ya que acelerará el proceso para seleccionar a mi sucesor”, señaló Legarde a través de un comunicado.

Today I informed the #IMF Board that I will resign as Managing Director of the International Monetary Fund, effective September 12. It has been a privilege to serve our 189 member countries with the devoted staff of this institution. https://t.co/WLso6ydrTE

— Christine Lagarde (@Lagarde) July 16, 2019