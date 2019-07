Reino Unido: Boris Johnson fue elegido como primer ministro

El Partido Conservador del Reino Unido eligió con 66% de los votos a Boris Johnson, quien tendrá la tarea de sacar adelante el Brexit.

Boris Johnson, uno de los políticos euroescépticos que promovieron el Brexit, ha sido nombrado como primer ministro del Reino Unido por el Partido Conservador. El también exalcalde de Londres ganó las elecciones primarias de dicho partido con 66% de los votos y 92,153 votos.

Como se recuerda, Theresa May renunció en mayo al cargo luego de tres años al frente del gobierno británico. May tomó dicha decisión luego de que perdió el último apoyo que le quedaba por parte de diputados y ministros de su partido. Durante su mandato, la exprimera ministra no logró conseguir un consenso sobre el acuerdo del Brexit, el cual le fue rechazado hasta en tres ocasiones.

Así, Johnson deberá ser capaz de unificar las diferentes posiciones dentro del Partido Conservador entorno al Brexit. La posición del nuevo primer ministro es concretar la salida del Reino Unido sin la firma de ningún acuerdo. Sin embargo, su designación ya ha generado reacciones inmediatas en los ministros del gabinete de May, quienes han renunciado en protesta a la política extremista de Johnson.

Durante el discurso al momento de asumir el cargo, Boris Johnson prometió que llevará a cabo el Brexit y demostrará “su habilidad histórica para equilibrar dos instintos enfrentados: el deseo de mantener una relación cercana con la UE y el deseo de que este país se pueda autogobernar democráticamente”.

El Financial Times señaló que Jhonson enfrentará “probablemente el desafío más desalentador para cualquier político británico en tiempos de paz”. A lo que el primer ministro respondió: “Lo vamos a hacer. Librar el Brexit, unir al país y derrotar a Jeremy Corbyn”.

Corbyn, líder del Partido Laboralista, señaló luego de la victoria de Johnson que éste no se ha ganado el apoyo de los ciudadanos y solicitó la realización de elecciones anticipadas. “Boris Johnson ha ganado el apoyo de menos de 100.000 miembros del Partido Conservador no representativos al prometerles recortes de impuestos para los más ricos, presentándose como el amigo de los banqueros y presionando por un dañino Brexit sin acuerdo”, dijo Corbyn.

Johnson ha prometido lograr el Brexit el 31 de octubre —fecha límite para la salida del Reino Unido de la Unión Europea— a como dé lugar. Sin embargo, el camino no será sencillo. Desde Bruselas han señalado que no aceptarán los cambios propuestos al acuerdo establecido con Theresa May, mientras que algunos ministros conservadores han iniciado una resistencia hacia la salida sin acuerdo de la UE.