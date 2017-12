Socios de Odebrecht: Sala dejó al voto pedido para anular prisión preventiva

Abogados de empresarios buscan revertir el fallo del juez Richard Concepción, que ordenó 18 meses de prisión preventiva.

La Primera Sala Penal de Apelaciones dejó al voto el recurso de apelación presentado por los abogados de los empresarios Fernando Camet Piccone (JJC Camet) y Fernando Castillo Dibós (ICCGSA) para revocar el mandato de prisión preventiva de 18 meses impuesto por el juez Richard Concepción. También se presentó un recurso para que cese el arrestro domiciliario de Gonzalo Ferraro Rey (Graña y Montero).

Roger Tuesta, abogado de Ferraro, insistió en que su patrocinado no participó del pacto colusorio del 2004 y 2005 que se dio entre el ex director de Odebecht en Perú, Jorge Barata, y el expresidente, Alejandro Toledo, para que se les adjudique la buena pro de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica a cambio de un soborno de US$20 millones. Arsenio Oré, abogado de Camet, y José Caro, quien asume la defensa de Dibós, también sostuvieron que sus patrocinados no se coludieron con Toledo y cuestionaron la probanza sobre la comunicación de parte de Barata sobre el pacto ilícito con Toledo, informó El Comercio.

Sala deja al voto pedido de empresarios peruanos socios de #Odebrecht para ser procesados con comparecencia.https://t.co/Iwqc5V2EGN pic.twitter.com/MVfPZp4GT8 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) December 26, 2017

Durante la audiencia el fiscal Regis Oliver Chávez Sánchez, de la Primera Fiscalía Superior Anticorrupción, defendió el uso de la declaración del aspirante a colaborador eficaz Jorge Barata y aseguró que la versión del brasileño sí fue corroborada con el informe pericial que se realizó a los informes administrativos y contables de las empresas. “Pretender que el Ministerio Público aporte elementos de convicción que muestre a los empresarios coludidos personalmente con el ex funcionario Toledo implica un desconocimiento criminológico de estos delitos ¿O qué, se espera un registro fílmico en el que se aprecie al ex presidente con los imputados, o una toma fotográfica en ese sentido? Por supuesto que no”, cuestionó.

artículo relacionadoCaso socios de Odebrecht: "No revocar prisión preventiva dañará el sistema judicial peruano"

A su turno el juez Rómulo Carcáusto cuestionó al fiscal Chávez no haber presentado la declaración de Barata con la firma o sello de algún funcionario de la Fiscalía que certifique que la declaración de Barata es oficial. En respuesta, Chávez aclaró que el documento obra en la carpeta fiscal y que también lo adjunto en otro expediente, informó Perú 21.

Cabe recordar que el pasado 14 de diciembre el juez Richard Concepción Carhuancho declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por los abogados de Hernando Graña Acuña y José Graña Miró Quesada, exejecutivos de Graña y Montero, para revocar la prisión preventiva.