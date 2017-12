Keiko Fujimori sobre declaración de Marcelo Odebrecht: "En mi caso especula"

Empresario le planteó a Jorge Barata donarle dinero a Fujimori para su campaña presidencial.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sostuvo que Marcelo Odebrecht especuló al referirse a los presuntos aportes de dinero que su empresa le entregó a su partido para la campaña presidencial del 2011.

“Marcelo Odebrecht en mi caso especula, muestra intenciones pero no hechos. No me conoce, ni me dio dinero. Ante la pregunta: ¿Sabe si el pago fue realizado a ella? Respuesta contundente: No”, escribió Fujimori en su cuenta de Twitter tras conocerse la declaración del empresario en el portal IDL-Reporteros.

Odebrecht contó que le planteó a Jorge Barata, representante la empresa brasileña en el Perú, donarle más dinero del que le habían entregado a Ollanta Humala a pedido del Partido de los Trabajadores. Esto ocurrió en el 2011, cuando Humala y Fujimori se disputaban la segunda vuelta presidencial. Barata temía que Humala perdiera las elecciones debido a que los empresarios rechazaban su candidatura. Su apuesta era por Fujimori.

Sin embargo, en su declaración Odebrecht aseguró que nunca se reunió con Keiko Fujimori y que sólo la vio en un evento en Lima. Además, admitió que no sabía si el aporte a Fujimori se había concretado, por lo que pidió al fiscal corroborarlo con Barata. A pesar de ello, Odebrecht dijo: “Es casi seguro que le dimos contribución a su campaña y al partido”.

La respuesta de Alan García

Por su parte, el expresidente Alan García también se defendió a través de su cuenta de Twitter y remarcó Marcelo Odebrecht “no menciona ningún hecho concreto, coima ni aporte a Alan Garcia”.”Lo demás es humo (“No puedo precisar”, “No puedo decir cómo”, “No lo sé”). Y nada de los “AG” que, según los malvados, eran “la prueba”, añadió.

En su declaración, el empresario brasileño dijo estar seguro de que hubo aportes a la campaña del Apra, aunque no precisó si fue a la de Alan García a la presidencia o a la de sus congresistas. Asimismo, reveló que García estaba interesado en que Odebrecht construyera la Línea 1 del Metro de Lima.

“Teníamos interés en contribuir en el proyecto político de estas personas que nos querían ayudar”, manifestó.