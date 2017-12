Vargas Llosa sobre el indulto: PPK es un "rehén" de Fujimori

El escritor consideró que “la traición” de PPK convertirá al fujimorismo en el verdadero gobierno del país.

El escritor y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, estimó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se ha convertido en un “cómplice” y “rehén” del Alberto Fujimori al haberle concedido el indulto humanitario. Esta decisión, a la que calificó como una traición, ha permitido que el fujimorismo se convierta en el “verdadero Gobierno del país”.

“El fujimorismo tiene ahora, gracias a Kuzcynski, no sólo el control del Parlamento, por el 40% de votantes que en las elecciones respaldaron a Keiko Fujimori; controla también el Ejecutivo, pues Kuzcynski, con su pacto secreto, no ha utilizado al exdictador, más bien se ha convertido en su cómplice y rehén. En adelante, deberá servirlo, o le seguirán tumbando ministros, o lo defenestrarán. Y esta vez no habrá demócratas que se movilicen para defenderlo”, escribió en su habitual columna publicada en el diario El País de España

“La traición de Kuzcynski permitirá que el fujimorismo se convierta en el verdadero Gobierno del país y haga de nuevo de las suyas, a menos que la división de los hermanos, los partidarios de Keiko y los de Kenji (este último, preferido por el padre) se mantenga y se agrave”, añadió.

Sin embargo, para el Nobel es poco factible que eso ocurra. Lo más probable, sostuvo, es que estando Alberto Fujimori en libertad los fujimoristas se unan bajo su liderazgo, pues, de lo contrario, perderían el poder acumulado hasta hoy. “Serán tan tontos para perseverar en esta rivalidad ahora que están en condiciones de recuperar el poder?”, reflexionó.

El escritor lamentó que, quienes lo apoyaron en la segunda vuelta de las elecciones del 2016 y evitaron su vacancia hayan sido engañados por PPK. “Hemos contribuido sin saberlo ni quererlo a llevar otra vez al poder a Fujimori y a sus huestes”, advirtió.

En otro pasaje de su columna, Vargas Llosa recordó que en junio pasado, cuando se encontró con PPK en Madrid, le manifestó su deseo de que no pase a la historia como el presidente que indultó a un “asesino y un ladrón”. “Yo nunca hubiera imaginado que tras la figura bonachona de ese tecnócrata benigno que parecía Kuzcynski, se ocultara un pequeño Maquiavelo ducho en intrigas, duplicidades y mentiras”, fustigó.