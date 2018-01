The Economist: el indulto "parece un canje sórdido" para salvar a PPK

La publicación inglesa sostuvo que PPK debió renunciar y convocar a nuevas elecciones.

La revista inglesa The Economist publicó un editorial en su más reciente edición en el que consideró que el indulto humanitario otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por asesinato, secuestro y otros delitos, “parece un canje sórdido para que el presidente [PPK] pueda sobrevivir” a la vacancia promovida por la oposición en el Congreso.

A juicio de la publicación, parece haberse perdido la oportunidad para impulsar un plan de reconiliación.”En principio, un indulto humanitario pudo haber sido parte de un plan coherente de reconciliación nacional. Pero esa no fue la aproximación del presidente Kuczynski. El indulto fue apresurado y sustentado por evidencia médica cuestionable (no hay motivos para pensar que Fujimori está al borde de la muerte). El Ejecutivo no hizo ningún esfuerzo por consultar a las víctimas de Fujimori y tampoco buscó que manifestara un genuino pedido de disculpas”, argumentó el medio.

Todo indica, además, que no ha servido para asegurar la gobernabilidad. “Como alternativa, el indulto pudo haber sido una pieza de intercambio que Kuczynski habría podido utilizar para asegurar el apoyo del fujimorismo en las reformas institucionales —como la del Poder Judicial, el servicio civil y el sistema político—que el Perú tanto necesita. Tampoco existe rastro de esto”, lamentó.

De esta forma, Kuczynski se ha convertido, en opinión de la revista, en un rehén del fujimorismo, pues muy pocos de los que lo apoyaron para llegar al poder lo defenderán. “Especialmente si todo hace pensar que sus vínculos con Odebrecht constituyeron algo más que un conflicto de intereses no declarado. Lo mejor hubiera sido que renuncie y convoque a elecciones adelantadas”, aseguró.

En otro momento, subrayó que PPK, un economista y un hombre de negocios, carece de habilidades políticas y que, al mismo tiempo, no parece consciente de sus limitaciones. Sobre Fujimori, advirtió que, independientemente de las valoraciones que se hagan de su gobierno, “es indiscutible que rompió las leyes”.

“Fue encontrado culpable en juicios legalmente impecables. Su condena fue un hito para América Latina, un mensaje que recordaba que todos son iguales ante la ley en una región donde lo más usual es que los ricos y poderosos tengan impunidad”, recordó.

Finalmente, The Economist comparó a PPK con Michel Temer, quien intentó utilizar sus facultades como presidente para otorgar beneficios a sus aliados políticos encarcelados por corrupción en Navidad, pero fue detenido por la Corte Suprema del Brasil.

“Gracias a esfuerzos de jueces y fiscales en países como Brasil y en casos como el de Fujimori, América Latina comienza ha comenzado a gozar del imperio de la ley. Los presidentes no deberían usar la facultad del indulto para socavarlo”, concluyó.