Mercedes Aráoz tras crisis política: "No me siento deslegitimada"

La premier afirmó que evitó que el gobierno enfrente una votación de confianza “en una situación tan difícil”.

Pese a los cuestionamientos desde la oposición por su rol durante el proceso de la fallida vacancia y la presunta negociación para el indulto de Alberto Fujimori, Mercedes Aráoz continua como primera ministra en el llamado ‘gabinete de la reconciliación‘, en el que ingresaron nueve nuevos ministros.

En diálogo con RPP, la primer señaló que no se siente “deslegitimada” para continuar como titular de la PCM y afirmó que “estoy trabajando para tender puentes”, pese a las críticas de otras fuerzas políticas: Nuevo Perú presentará una acusación constitucional en su contra por el indulto a Fujimori, Frente Amplio insiste en una vacancia presidencial por el mismo motivo y el Apra criticó los nombramientos de políticos de su cantera en el gabinete.

“Tengo un deber, fui electa por eso, es muy importante apoyar al presidente. Exponer al gabinete a una votación de confianza en una situación tan difícil como ahora… Me iré cuando haya más tranquilidad”, señaló Aráoz en RPP. Si PPK hubiese cambiado, además de nueve ministros, a la premier, necesitaba obtener nuevamente el voto de confianza del Pleno del Congreso.

En otro momento, Aráoz reiteró que no estuvo involucrada en una negociación política para indultar a Fujimori. “El indulto es una decisión presidencial netamente. No estaba en la negociación. Ni mi bancada ni el gabinete han participado de la negociación… El indulto es un perdón pero no es el olvido, los graves delitos no se van a olvidar, tenemos que generar un futuro ahora”, sostuvo.

artículo relacionadoPPK tomó juramento a los nuevos miembros del gabinete ministerial

Sobre la acusación constitucional que podría enfrentar en el Congreso, Aráoz señaló que algunas bancadas emprenden “búsquedas bastantes absurdas” y que “hay que pasar la página”. “Entiendo que es parte del juego político… Hay una competencia aparente entre Frente Amplio y Nuevo Perú por ver quién es el más malo [con el Ejecutivo]”, dijo.

El ‘gabinete de la reconciliación’

Mercedes Aráoz indicó que el congresista oficialista Jorge Meléndez, el nuevo titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), dejará el CEN de Peruanos por el Kambio para evitar suspicacias sobre la advertida instrumentalización política de los programas sociales. “Hay que hacer cambios y balances, hay necesidad de incorporar al partido en la gestión”, indicó.

Por otro lado, la premier indicó que el Perú necesita “una diplomacia económica más fuerte”, por lo que se nombró a Cayetana Aljovín como ministra de Relaciones Exteriores. “No es malo tener una persona externa en la Cancillería, la ministra Aljovín va a hacer un excelente papel”, dijo.

Sobre los nombramientos de apristas, ‘Meche’ Aráoz confirmó que sí conversó con el congresista Mauricio Mulder sobre la imposibilidad de convocar a parlamentarios del Apra, mas no técnicos afines a ese partido.