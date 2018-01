Caso Odebrecht: Abogado de José Graña pide que se le aplique fallo que liberó a exsocios

Jorge Massa se basó en el artículo 408 del Nuevo Código Procesal Penal. “Si hay igual razón debe haber igual derecho”, dijo.

Jorge Massa, abogado defensor de José Graña Miró Quesada, expresidente del directorio de Graña y Montero, sostuvo que los fundamentos de resolución de la Sala Penal de Apelaciones que revocó la prisión preventiva de 18 meses y liberó a los empresarios Fernando Castillo Dibós (ICCGSA), Fernando Camet Piccone (JJ Camet) y Gonzalo Ferraro Rey (G&M) deberían aplicarse a su cliente, de acuerdo con el artículo 408 del Nuevo Código Procesal Penal.

“Los fundamentos de la sala para emitir esta resolución a favor de estas tres personas tienen un alcance general porque son los mismos fundamentos con los que se dio la medida de prisión preventiva contra los Graña. Si hay igual razón debe haber igual derecho. Si nosotros estamos en la misma situación de estos señores, lo que debe hacer la sala es extender este razonamiento y conceder la libertad y la comparecencia a mis patrocinados”, argumentó en una entrevista con RPP.

Según el artículo 408 del Nuevo Código Procesal Penal, “cuando en un procedimiento hay coimputados, la impugnación de uno de ellos favorecerá a los demás, siempre que los motivos en que se funde no sean exclusivamente personales.

Massa aseguró que el fallo debería aplicarse considerando que José Graña Miró Quesada “está en una situación más favorable que aquellos a los que se les ha otorgado libertad. “Ellos están acusados por colusión y lavado de activos. José Graña sólo estápor colusión, incluso Hernando Graña sólo está por lavado de activos.El Código Procesal Penal contempla que las medidas restrictivas a los 72 años sean más atenuadas”, explicó. Para el abogado, la resolución que liberó a los exdirectivos es “muy sólida”.

Como se recuerda, la apelación de José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña a la medida de prisión preventiva fue declarada inadmisible por el juez Richard Concepción Carhuancho debido a que no fueron explícitos en el pedido de su apelación. Por eso no fue revisada por la Sala Penal de Apelaciones y, en consecuencia, no pronunció sobre el caso de ambos empresarios.

“Al momento de hacer la apelación el Código Procesal Penal exige que uno al final ponga qué es lo que pide. Esto tiene sentido si es que es una sentencia en la que puede haber múltiples petitorios. Pero en una prisión preventiva cuando la impugnas básicamente lo que pides es que te la quiten y te den otra medida. El juez concepción ha sido excesivamente formalista. Un juez de garantía debió pedir una subsanación o pedir que se explique qué es lo que se está pidiendo”, manifestó Massa.

Finalmente, cuestionó la tesis del Ministerio Público, que le atribuye el delito de lavado de activos y de colusión a los cuatro empresarios implicados en la investigación. Según dijo, el presunto soborno pagado por Odebrecht a Alejandro Toledo por US$20 millones ” no se corresponde con los montos del fee de liderazgo”. Además, alegó que “no puede haber un delito de colusión si la reunión entre Toledo y [Jorge] Barata es en el 2004”. La fiscalía sostiene que los empresarios se adhirieron al pacto de colusión luego de esa reunión.