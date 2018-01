Minjus: indulto a Fujimori "técnicamente no es revisable"

El ministro Enrique Mendoza también señaló que el derecho de gracia otorgado a Fujimori sí alcanza al caso Pativilca.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza, criticó al defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, un día después de que la Defensoría publicara un informe en el que cuestiona el indulto humanitario que concedió el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) al exmandatario Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de cárcel.

Gutiérrez señaló en conversación con SEMANAeconómica que la resolución suprema nº 281-2017-JUS, que oficializó el indulto a Alberto Fujimori, “es austera e insuficiente”. Aunque indicó que la Defensoría del Pueblo no ha sostenido que se debería eliminar el indulto, manifestó que la medida podría ser revisada ya que no existe ningún acto que esté exento de control. “Todo puede ser controlado, todo puede ser revisado y si incumple alguna norma o estándar jurisprudencial, dejado sin efecto”, sostuvo.

artículo relacionadoAlberto Fujimori: el futuro del indulto de cara a la audiencia de la Corte IDH

En referencia al comentario del defensor del Pueblo, el ministro Mendoza dijo que “técnicamente (el indulto) no es revisable, aunque se pretenda revisarlo”. “[Lo que menciona Gutiérrez] es una afirmación arbitraria totalmente”, añadió. Según un análisis realizado por este medio, los familiares de las víctimas podrían iniciar un proceso contencioso administrativo en el Poder Judicial o presentar un recurso de amparo que finalmente sería evaluado por el Tribunal Constitucional en busca de dejar sin efecto el indulto.

Además, Mendoza cuestionó el informe de la Defensoría del Pueblo porque se basa exclusivamente en la resolución suprema. “A mí me llama mucho la atención de que pueda hacer una afirmación sin leer un historial médico (…) No sé qué motivación tiene. No creo que haya una motivación política detrás de esto. A mí me sorprendería que el defensor esté haciendo política con una declaración”, señaló.

Sobre el derecho de la gracia presidencial a Fujimori, comentó que “va en contra de la verdad” señalar que no se aplicaría para casos que están en proceso, como el caso Pativilca, referido al secuestro, tortura y asesinato de seis personas en 1992. “A él [Alberto Fujimori] le abrieron este proceso en junio del 2012. ¿Cómo no va a aplicar [el derecho de gracia]? ¿Y ese proceso qué cosa es? Lo que pasa es que los jueces estaban impedidos de llamarlo”, comentó en entrevista a RPP. Cabe recordar que este viernes 26 de enero el Colegiado B de la Sala Penal Nacional decidirá si aplica el derecho de gracia concedido a Fujimori y si es excluido de la investigación por el mencionado caso.