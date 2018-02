Tras los deals de Mifarma y Pecsa: ¿llega una ley antimonopolio express?

El control previo de fusiones y adquisiciones es más discutible. Esta revista siempre ha opinado en contra, aunque sin los aspavientos de quienes anuncian que tal legislación equivale poco menos que al castro-chavismo (SE 948 y 1312, Comenta el director). Cierto es que no espantaría necesariamente las inversiones (pues es una legislación común en el mundo), pero se trata de un sistema caro, lento y usualmente poco eficaz. Implementarlo implicaría recursos públicos asignados a un uso que no sería el más eficiente. Además, en un país aquejado por la maraña y cultura burocráticas que sufre el Perú, es totalmente entendible que los empresarios se opongan a perder ese último reducto de libertad económica, aunque ello escandalice a los defensores del control, también dados al aspaviento.

A pesar de todo lo anterior, SEMANAeconómica ha ido admitiendo —tras un análisis no ideológico de la realidad económica pero también social y política— que resulta cada vez más difícil mantener ese status quo (SE 1310, 1399, 1446, Artículos de portada). Las últimas adquisiciones no hacen más que agravar el apremio, en particular la farmacéutica. Ello ocurre, además, cuando el Perú aspira a incorporarse a la OCDE, la cual no exige pero sí recomienda adoptar esta legislación.

Dado que los indicadores de desarrollo del Perú —desde el porcentaje de informalidad hasta la seguridad ciudadana, pasando por la salud pública— mantienen una brecha tan grande con el promedio de los miembros de ese ‘club’ de países ricos, no es desacabellado desde un punto de vista pragmático obtener este relativamente fácil ‘check’ (una ley) para entrar.

La cuestión, pues, no parece ser tanto si hay que adoptar o no esta legislación (con todos sus inconvenientes) sino cuándo y sobre todo cómo. El oportunismo demagógico de los políticos brota en expresiones como el económicamente ignorante tuit del expresidente Alan García: “Toda concentración es abusiva”. El problema es que todo indica que la ley responderá a esa clase de sentido común. Más grave aún, se anuncia que el debate y la aprobación van a ser apurados.

Lo que corresponde, en cambio, es que la norma sea lo más reflexiva y bien diseñada posible, y los recursos públicos bien asignados. Por ello, en lugar de aprobar una ‘ley antimonopolio express’, toca una delegación de facultades específica para la materia con asistencia técnica de la OCDE para recoger las mejores prácticas del mundo y las más efectivas para economías como la peruana en tamaño, estructura e índices de concentración.