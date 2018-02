PPK contó que Kenji Fujimori le pidió liberar a su padre por salud

El presidente dijo que se lo pidió “hace tiempo” y acusó a la izquierda de intentar propiciar nuevas elecciones.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) reveló que el congresista Kenji Fujimori le solicitó hace un tiempo liberar por motivos de salud a su padre Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por la matanza de Barrios Altos y La Cantuta. Como se recuerda, el mandatario otorgó el indulto humanitario a Fujimori el pasado 24 de diciembre del 2017.

“Kenji me pidió hace tiempo, tiempo atrás, que yo dejara que su padre saliera de la cárcel por motivos de salud. Le dije que esto lo voy a ver, hay procedimientos, estamos siguiéndolos, y después de un tiempo bastante largo se hizo eso. Fue aceptado por una mayoría de la población y hay otros que no están de acuerdo con eso, esa es la democracia”, explicó Kuczynski en una entrevista con RPP.

El presidente insistió en que el proceso del indulto venía de tiempo atrás y que no existe relación entre el beneficio otorgado a Fujimori y que el bloque de congresistas de Kenji haya evitado su destitución del cargo. “Yo no quería que se muriera un expresidente en la cárcel”, remarcó.

artículo relacionadoCorte IDH se pronunciará en un mes sobre el indulto a Alberto Fujimori

Además, sostuvo que, siendo una decisión que dividiría al país, no existiría un momento adecuado para ejecutarla.”Lo hice muy consciente de que era una decisión difícil que no todos iban a aprobar. Dentro del grupo de gente que me asesora me dijeron ‘hay que esperar, no lo hagas ahora’, pero las decisiones difíciles hay que tomarlas. Nunca hay un momento perfecto para una decisión difícil”, advirtió.

PPK remarcó en la entrevista que la decisión fue por salud y que para adoptarla se siguió con los trámites regulares y que eso quedará demostrado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Se hizo a lo largo de los últimos meses una evaluación médica, no con médicos nombrados a dedo, sino del sistema de indultos humanitarios del Ministerio de Salud y el INPE (…) El señor Fujimori está enfermo. Creo que merece estar en su casa en vez de la cárcel”, dijo.

Finalmente, Kuczynski acusó a la “extrema izquierda” de intentar desestabilizar al país mediante dos mociones de vacancia presentadas en su contra. “Hay un grupo, sobre todo de extrema izquierda, que no está reconciliado con este indulto.Una cosa es no estar de acuerdo o sentirse incómodo el indulto, otra es plantear una moción de vacancia que no tiene sustento”, manifestó.

“Lo que está viendo un grupo muy minoritario es la oportunidad de tumbarse al presidente y llamar inmediatamente a elecciones. Eso es lo que quieren hacer, lo han dicho en entrevistas. Aquí lo que está pasando es un esfuerzo de hacer una revolución de extrema izquierda”, afirmó.