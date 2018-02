PPK negó asesorías a Ternium y Hunt Oil cuando era ministro de Economía de Alejandro Toledo

Palacio informó que transferencias de Ternium fueron por trabajar como director entre el 2007 y el 2015.

La Dirección de Prensa del Despacho Presidencial informó en un comunicado que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no brindó una asesoría financiera a Ternium, empresa subsidiaria de la multinacional ítalo-argentina Techint encargada de construir el ducto del Gas de Camisea, cuando fue ministro de Economía del gobierno Alejandro Toledo, tal como había reportado el semanario Hildebrandt en sus trece.

El medio publicó documentos el pasado viernes 2 de febrero en los que se registraba que PPK recibió 13 transferencias bancarias por US$835,011 por asesorías a Ternium entre el 2008 y el 2016. Las asesorías, sostuvo la revista, fueron firmadas por First Capital. Además, informó que PPK fue asesor de Ternium y de la firma estadounidense Hunt Oil, operadora del Consorcio Camisea, cuando era ministro de Economía de Alejandro Toledo.

De acuerdo con el comunicado divulgado por Palacio, las transferencias recibidas por Ternium entre el 2008 y el 2016 fueron una retribución por los servicios que PPK prestó como director de la empresa entre el 2007 y el 2015, cuando ya había dejado la función pública. Este trabajo figura en su Declaración Jurada de Intereses.

Los pagos, precisó el comunicado, “han sido considerados dentro de las declaraciones del Impuesto a la Renta del presidente, como renta de fuente extranjera, las mismas que constan en las declaraciones presentadas ante la Sunat, durante dicho periodo”.

“Es falso que los pagos tengan que ver con asesorías a Ternium o Hunt, mucho menos, cuando Pedro Pablo Kuczynski era ministro de Estado”, asegura el comunicado,

artículo relacionadoFrente Amplio y Nuevo Perú presentaron nuevas mociones de vacancia contra PPK

Sobre Hunt Oil, Palacio preciso que en el 2003 el presidente realizó “algunos trabajos puntuales” para la empresa sobre financiamientos internacionales y que fueron pagados en el 2003 y el 2004, antes de asumir la cartera de Economía. Estos servicios, agregó, fueron declarados a la Contraloría General de la República. “Estos hechos ya fueron certificados por escrito por la misma empresa Hunt Oil”, subrayó.

De otro lado, negó que PPK haya sido gestor, accionista o socio de First Capital, empresa de asesoría que firmó los contratos de asesoría. “Dicha empresa es de Gerardo Sepúlveda. First Capital no tiene nada que ver en las funciones que ejerció Kuczynski como director de Ternium o en su asesoría a Hunt Oil”, remarcó.

Finalmente, el semanario aseguró que Kuczynski gestionó un crédito de US$75 millones para el consorcio Upstream, del cual formaba parte Hunt Oil. Y que PPK asesoraba a Hunt cuando esto ocurrió. Palacio detalló que este fue un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo y que el mandatario no tuvo ninguna relación con dicha institución financiera.

“El referido préstamo no tiene la garantía del Estado peruano y no constituye una deuda del Estado, es un préstamo netamente privado. En ese sentido, no es posible que el mandatario desde el ámbito público haya gestado o influenciado esa transacción”, afirmó.

“Finalmente, se reitera que no existe estructura de negocios turbia o sospechosa. Todo lo anteriormente mencionado se refiere a operaciones reales a través de la cuenta del señor Kuczynski en el Banco de Crédito del Perú, todas debidamente reportadas a la Sunat; mientras el jefe de Estado no ejerció cargo público alguno. Estos movimientos fueron acreditados de manera transparente y debidamente declarados en sus impuestos y ante la opinión pública con las declaraciones de ley requeridas por las autoridades de control del Perú”, concluyó.