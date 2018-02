Datum: el 53% de encuestados cree que PPK debe dejar la presidencia

La desaprobación presidencial se estancó en febrero y se ubicó en 73%, según sondeo.

El 53% de los encuestados considera que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) debería dejar la presidencia, de acuerdo con un sondeo de Datum, publicado por Gestión y Perú21. En tanto, un 43% respondió que debería permanecer en el cargo y un 4% prefirió no responder.

La semana pasada, las bancadas del Frente Amplio y Nuevo Perú anunciaron nuevas mociones de vacancia contra el jefe de Estado por presunta incapacidad moral permanente. Alberto Quintanilla, portavoz de la bancada de Nuevo Perú, prevé que esta semana se concluirán las conversaciones con las demás bancadas y se procederá con la recolección de las firmas, según indicó a Correo.

Según el sondeo, un 48% considera que el mandatario sí terminará su mandato el 28 de julio del 2021. Un 9% no detalla su respuesta y un 43% cree que no concluirá su mandato. Frente a la encuesta de enero, el porcentaje de personas que cree que PPK no concluirá su gestión de cinco años se incrementó en dos puntos porcentuales.

El rechazo de la opinión pública a la gestión presidencial también se manifiesta en su índice de aprobación. En febrero, su apoyo pasó de 20% a 22% en un mes, casi la mitad de la aprobación que registraba el mandatario en similar mes del año pasado (41%). Entretanto, su desaprobación bajó de 75% a 73% en febrero. Desde que inició su mandato, la desaprobación de PPK ha crecido en 47 puntos. Cabe señalar que el margen de error de la encuesta de Datum es de +/-2.8%.

El mayor descontento ante la gestión del mandatario se concentra en los niveles D (58%) y E (60%). Por regiones, el descontento es mayor en el norte (82%) y en el centro del país (73%). En los últimos cinco meses, el descontento en el norte del país creció en 13 puntos porcentuales.

Sobre la conformación del Consejo de Ministros, el 65% considera que el actual no es un gabinete de la reconciliación –tal como lo denominó PPK a fines del año pasado–, mientras que 23% cree que sí lo es. Un 12% prefirió no precisar su opinión. Además, sólo el 6% de encuestados consideró que con el nuevo equipo, presidido por la premier Mercedes Aráoz, se realizará un buen gobierno; el 53% vaticina que será un gabinete regular y el 32%, malo.

Ficha técnica

Tamaño de la muestra: 1,200 encuestas efectivas a nivel nacional

Margen de error: +/- 2.8%

Nivel de confianza: 95%

Fecha de campo: 26 al 30 de enero