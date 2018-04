Brasil: Lula Da Silva fue recluido en una prisión de Curitiba

Juez supremo pedirá debatir la norma que permite encarcelar a condenados que no han agotado todas las instancias.

El expresidente del Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, se entregó ayer a la Policía Federal, 48 horas después de que el juez Sergio Moro dictara una orden de prisión contra el el líder del Partido de los Trabajadores, a quien el Supremo Tribunal Federal le rechazó un hábeas corpus con el que buscaba no ser recluido en prisión para cumplir una condena de 12 años ratificada en segunda instancia por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. La defensa del expresidente alegaba que su defendido debía ingresar a un penal una vez que se agotaran todas las instancias judiciales.

Tras la decisión del Supremo Tribunal Federal, el juez Sergio Moro le dio a Lula Da Silva un plazo para entregarse a las autoridades que vencía la tarde del viernes 6 de abril a las cinco de la tarde. El expresidente no cumplió con el plazo y permaneció atrincherado en la sede del Sindicato Metalúrgico de Sao Bernardo Do Campo, ubicada en la ciudad de Sao Paulo. Al lugar llegaron miles de simpatizantes que rodearon el edificio y protestaron en contra de la orden de prisión dictada contra Lula Da Silva. Sin embargo, en un discurso de despedida, la tarde del sábado anunció a sus seguidores que se entregaría a las autoridades.

“No sirve de nada intentar acabar con mis ideas, ellas ya están flotando en el aire y no tienen cómo encarcelarlas. No basta que piensen que van a hacer que me detenga, yo no pararé porque no soy un ser humano, soy una idea, una idea mezclada con la idea de ustedes”, exclamó. “Todos ustedes, de aquí en adelante, se convertirán en Lula y van a andar por este país haciendo lo que ustedes tienen que hacer”, añadió. “Ellos tienen que saber que la muerte de un combatiente no para la revolución”, advirtió.

Lula dejó el recinto acompañado de guardaespaldas y fue trasladado en un vehículo a una depedencia en policial en Sao Paulo. A partir de allí una avioneta lo llevó a la sede de la Policía Federal en Curitiba, donde fue recluido en una celda de 15 metros cuadrados. En las afueras, sus opositores hicieron sonar sus cacerolas y cornetas, además de celebrar la encarcelación del expresidente con fuegos artificiales.

Entretanto, el juez del Supremo Tribunal Federal, Marco Aurelio Mello, ha anunciado que el próximo mes solicitará que se incluya en la agenda un debate sobre la norma que permite encarcelar a quienes su condena haya sido ratificada en segunda instancia y que aún disponen recursos judiciales, informó AFP. Entre los jueces supremos existen discrepancias sobre este asunto.