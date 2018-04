Gobierno pedirá facultades legislativas al Congreso por hasta 45 días

El premier César Villanueva dijo que el nombre del nuevo titular del Produce se conocerá en las próximas horas.

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, anunció que el Ejecutivo pedirá facultades legislativas por hasta 45 días, con el objetivo de tomar medidas que le permitan acelerar la reconstrucción y dinamizar la economía, que en el 2017 se desaceleró al crecer en 2.5%, por debajo del 3.9% registrado en el 2016. “Estamos terminando de hacer una evaluación completa de las facultades que necesitamos para el tema económico. Queremos utilizar el menor tiempo posible”, anotó, tras indicar que algunas medidas les llevarán un plazo mínimo de 15 días.

En conferencia de prensa, el premier César Villanueva detalló que algunas de las facultades legislativas también estarán orientadas a mejorar la situación del sector educación y salud. Desde que asumió el gobierno el presidente Martín Vizcarra ha hecho hincapié en la importancia de la educación. “Si mejoramos la educación tengan la seguridad que vamos a mejorar el país”, afirmó este martes.

El funcionario no descartó que se incluya en el pedido de facultades alguna disposición relacionada a las exoneraciones tributarias, pero aseveró que el gobierno no sacará nada sin que esto sea consensuado. El superintendente de la Sunat, Víctor Shiguiyama, estimó el jueves pasado que probablemente “un gran porcentaje” de los beneficios tributarios se mantendrá. Sin embargo, agregó que sí se podría eliminar el 10% de los beneficios tributarios, que según datos de la entidad, le restan al fisco alrededor de S/.16,498 millones al año.

De otro lado, el premier sostuvo que el gobierno priorizará el proyecto Majes-Siguas II, aunque consideró que la cifra de inversión del proyecto, que inicialmente fue concebido para realizarse con US$148 millones pero que subió a más de US$550 tras una serie de adendas es elevado. “Se ha pedido que se revise eso. Con eso puede continuar bien esta obra”, agregó.

También dijo que, tras la renuncia de Daniel Córdova, en las próximas horas se conocerá el nombre del nuevo titular del Produce. Córdova puso su cargo a disposición luego de que Panorama divulgara un vídeo en el que aparece en una reunión con la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP) el pasado 4 de abril.

“Acá estoy haciendo algo que de repente no es muy correcto, pero lo voy a hacer y el tema es el siguiente. Ustedes me solicitan cambio de viceministro. Eso es lo que yo les doy. ¿Con eso levantan la medida de fuerza y me dan 30 días?”, preguntó Córdova según el registro audiovisual.