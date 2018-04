Caso Odebrecht: exdirectivo ratifica aportes a Keiko Fujimori y Ollanta Humala

Luiz Antonio Mameri confirmó la versión del exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.

El exdirectivo de Odebrecht en América Latina y Angola, Luiz Antonio Mameri, ratificó a la fiscalía en un interrogatorio en Sao Paulo, Brasil, que autorizó una donación de US$3 millones para la campaña presidencial de Ollanta Humala y un aporte US$1 millón en el 2011 a la campaña de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, informó El Comercio y La República. Julio Espinoza, abogado de Ollanta Humala, aseguró que Mameri dijo “no conocer si siglas OH corresponden a Ollanta Humala”.

