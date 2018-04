MEF cree que deben respetarse los contratos de carreteras concesionadas

El ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, se pronunció tras anuncio de revisión de peajes.

El ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, consideró que los contratos de concesión de las carreteras en el país deben ser respetados. “Creo que se deben respetar las reglas de juego”, dijo en diálogo con Canal N al ser consultado sobre el anuncio formulado por el premier César Villanueva de revisar las condiciones de los peajes en esos contratos.

“Si entramos a revisar [los peajes], aunque es un tema sobre el cual prefiero verlo de forma general, pero no se pueden estar revisando contratos de esa manera dado que se requiere predictibilidad para todas las partes. Espero que estas conversaciones, que no están en mi sector sino que están en otro lleguen a buen término”, añadió el ministro. La Confiep se ha pronunciado en contra de la revisión.

“Este es un tema político. Los temas económicos, lo vemos en el Consejo de Ministros y si [Villanueva] no me lo ha comentado es porque seguramente tiene otra vía de solución y no a través del Ministerio de Economía”, declaró Tuesta al referirse al anunció del Premier.

De otro lado, Tuesta anunció que antes del miércoles 2 de febrero, cuando Villanueva acuda al Congreso para solicitar el voto de confianza, se aprobará en el Consejo de Ministros un decreto de urgencia que busca reducir el gasto corriente en el Estado. La meta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es que no crezca más de 4% al año.

“Había quedado para aprobación en el Consejo de Ministros que vamos a tener esta semana antes de la investidura. Ya está concertado y revisado con todos los sectores”, dijo el titular del MEF. El corte del gasto corriente permitirá destinar recursos a la inversión pública.

Asimismo, indicó que el Ejecutivo está discutiendo una revisión para subir las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en algunos productos, y que podrían aplicarse cambios mediante facultades legislativas delegadas por el Congreso. El impuesto aplica a combustibles, licores y cigarrillos. Según Tuesta, las tasas actuales “premian” a esos productos, que son los más dañinos. También se contempla reducir el ISC en otros casos.

En línea con lo declarado por el ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo, Tuesta señaló que se está preparando un reglamento, que saldría la próxima semana, para focalizar los créditos otorgados por Agrobanco a los pequeños agricultores. Los préstamos a medianas empresas han llevado a la entidad financiera a alcanzar una tasa de morosidad del 33%. Tuesta precisó que Agrobanco no desaparecerá, sino que pasará por una reestructuración.