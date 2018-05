Fuerza Popular presentó precandidatura para Lima: Diethell Columbus y Martha Moyano

“Diethell es una propuesta joven y renovadora pero con gran experiencia”, afirmó Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, presentó la precandidatura de su partido a la Alcaldía de Lima: Diethell Columbus y Martha Moyano representarían al partido fujimorista en las próximas elecciones municipales de octubre.

Fuerza Popular va consolidando su participación en este año electoral. Hoy presentamos a Diethell Columbus como pre candidato a la Alcaldía de Lima. (1/2) pic.twitter.com/aOtnJ9CG6M — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) May 6, 2018

La presentación de esta precandidatura —todavía falta que Columbus y Moyano ganen las elecciones internas de Fuerza Popular, son la única opción electoral— se dio el domingo 6 de mayo en el local fujimorista de Paseo Colón. En el evento proselitista, también estuvieron presentes congresistas ‘naranjas’ como Luz Salgado, Daniel Salaverry, Marco Miyashiro y Milagros Salazar.

Diethell Columbus, voceado como candidato fujimorista para Lima desde hace meses, se ha desempeñado como asesor parlamentario de Fuerza Popular desde diciembre del año pasado y asesor en temas municipales para el mismo partido. Es abogado por la Universidad Federico Villarreal y cuenta con experiencia en gestión distrital: ha sido gerente de asesoría jurídica (encargado) de la Municipalidad de Pueblo Libre (gestión de Rafael Santos) y gerente general en las municipalidades de San Isidro (gestión de Raúl Cantella y Magdalena de Monzarz) y Jesús María (gestión de Carlos Bringas). En la opinión pública, es conocido como analista político y especialista en temas electorales.

El abogado no es militante de Fuerza Popular, sí lo fue en el Partido Popular Cristiano (PPC) entre 2011 y 2013. En diálogo con Perú21, Columbus evitó llamarse fujimorista y confirmó que sí se inscribirá en Fuerza Popular. “Si me permiten militar en Fuerza Popular, es porque, después de conocer a las bases, de interactuar con la militancia, con los dirigentes del partido, conversando bastante con la señora Keiko Fujimori, me siento identificado con su visión programática del país”, señaló.

Otros candidatos

El mismo domingo, Juan Carlos Zurek, actual burgomaestre de La Molina, ganó las elecciones internas de Somos Perú y será el candidato para la Municipalidad Metropolitana de Lima. En tanto, Jorge Muñoz, actual alcalde de Miraflores, ganó las internas de Acción Popular y también competirá por la plaza limeña.