Caso Odebreht: Fiscalía incauta la casa de Ollanta Humala en Surco

Juez Richard Concepción Carhuancho también autorizó la incautación de cuentas bancarias y otros inmuebles.

El fiscal de lavado de activos Germán Juárez Atoche y su equipo llegaron esta mañana a la vivienda del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia en la calle Fernando Castrat (Surco) para incautarla debido a que habría sido adquirida con dinero ilícito, informó el Ministerio Público. Ambos dirigentes del Partido Nacionalista son investigados por presunto lavado de activos. Ellos dejaron la cárcel hace una semana tras pasar 9 meses de prisión preventiva, luego de que el Tribunal Constitucional declarara fundado un hábeas corpus a su favor.

#LOÚLTIMO Fiscal Germán Juárez de Fiscalía de #LavadoDeActivos dirige diligencia de incautación luego de obtener la autorización judicial de cinco inmuebles del expresidente Ollanta Humala y otros investigados en los distritos de Surco, La Molina, La Victoria y Lurín. (1/2) pic.twitter.com/o011YJKU3b — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 7, 2018

La diligencia de incautación fue autorizada por el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho e incluye cuentas bancarias y otros cuatro inmuebles vinculados a Humala y Heredia, de acuerdo con El Comercio. Esos inmuebles son uno ubicado en la avenida Loma Hermosa (Surco), un departamento en la calle Los Zafiros (La Victoria), un terreno en Lurín, y una casa en el jirón Velero (La Molina). Éste ultimo de propiedad de Rocío Calderón Vinatea, amiga de Nadine Heredia. Los bienes pasarían a ser administrados por el Programa Nacional de Bienes Incautados del Ministerio de Justicia.

artículo relacionadoOllanta Humala y Nadine Heredia en libertad tras nueve meses en prisión preventiva

Según la hipótesis de la fiscalía, basada en el testimonio de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, la constructora brasileña le aportó US$3 millones a la campaña presidencial de Humala del 2011. “¿El aporte de campaña es delito o no? Si no es delito en realidad no hay nada que hacer. Lo que están haciendo es criminalizar el aporte de campaña y ojalá que esto no sea para tapar todos los actos de corrupción que están en la fiscalía anticorrupción. El aporte de campaña no es delito”, sostuvo en una entrevista con Cuarto Poder.

Como en otras ocasiones, Humala insistió en que no recibió el dinero, pese a que, según Barata, fue entregado personalmente a su esposa Nadine Heredia en una casa en Miraflores. Consultado sobre el motivo por el que visitó la casa de Marcelo Odebrecht en Brasil tras ganas la segunda vuelta presidencial del 2011, contestó que fue una reunión de empresarios y que desconocía que se trataba de la casa del exCEO de la constructora. Aseguró que la fiscalía no ha presentado prueba que acredite que haya recibido el aporte. “Hasta ahora no han presentado pruebas, la presunción de inocencia es vulnerada por la sospecha”, advirtió.