Ollanta Humala recurrirá a la CIDH por incautación de su vivienda

“Éste es un ensañamiento y un acto de venganza impropio de un Estado de Derecho”, declaró el expresidente.

El expresidente Ollanta Humala recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de que el juez Richard Concepción Carhuancho ordenara la incautación de su vivienda en Surco a pedido del fiscal Germán Juárez Atoche, anunció Wilfredo Pedraza, abogado defensor del ex jefe del Estado. Más temprano, César Nakazaki adelantó que apelaría la disposición del juez Concepción.

“Vamos a ir en medida cautelar ante la Comisión Interamericana porque es absolutamente imprescindible que vigilen nuestro procedimiento. Es inadmisible que un bien inmueble embargado hace 40 días y con orden de inhibición tenga hoy una medida de incautación”, alegó Pedraza en diálogo con la prensa en las afueras de la casa de Humala.

Pedraza desestimó la tesis del fiscal, quien sostiene que la casa fue comprada con dinero ilícito. “Respecto a este inmueble adquirido con un préstamo bancario del Banco de Crédito, en todo caso lo que se discute es una pequeña parte respecto a si se introdujo o no dinero de aquello que el fiscal supone. La incautacion total del inmueble es absolutamente desproporcionada y arbitraria”, añadió.

Acompañaron a Pedraza en su diálogo con la prensa el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Humala manifestó que el juez Concepción Carhuancho había sido recusado por sus abogados luego de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara su excarcelación, pero que el pedido fue rechazado.

artículo relacionadoDefensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia apelará incautación de su vivienda

“Lo que estamos viviendo hoy día es una medida dictada por un juez al cual hemos recusado. Lo hemos recusado en base a la sentencia del TC. Este juez ya tuvo conocimiento de la recusación y la ha rechazado, por lo tanto va a ir a una instancia superior. Pero este mismo juez recusado ha tomado esta acción vengativa… Él ya estaba recusado y debió haberse inhibido de tomar una medida de esta naturaleza”, indicó Humala.

Asimismo, insistió en que la casa ya había sido embargada y que, por lo tanto, no existía necesidad de incautarla. “Hace más de un mes ya está con embargo preventivo en los Registros Públicos. Desde hace más de 40 días no podemos disponer de nuestro inmueble. Pudimos haber puesto medidas garantistas sobre este inmueble, pero en aras de la transparencia de nuestro comportamiento, no lo hicimos. Yo me pregunto por qué no hicieron esta incautación cuando estábamos presos”, dijo el expresidente.

Acto seguido, remarcó que la decisión judicial es un acto “arbitrario” y que existe una “aplicación cruel” de la ley contra él y su esposa. “Éste es un ensañamiento y un acto de venganza impropio de un Estado de Derecho. Éste es el primer caso en la historia de la República en que se maltrata de esta manera a un expresidente de la República y a su familia”, subrayó.

Finalmente, advirtió que el juez Concepción no tomó en cuenta los derechos de sus hijos al tomar esa decisión y se mostró dispuesto a pagar un alquiler al Estado para poder permanecer en su vivienda. “Si quieren el bien, ya lo tienen. Si van a continuar con esta medida, que se nos permita mantenernos en nuestra vivienda. Si tengo que pagar un alquiler por vivir con mi familia en mi casa, pues estoy dispuesto a hacerlo”, afirmó.