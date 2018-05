MEF: decreto para reducir gasto público permitirá ahorro de S/.1,798 millones

Ministro David Tuesta explicó al Congreso que recorte no sólo busca mejor uso de recursos, sino impulsar la economía.

El ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, informó en la Comisión de Presupuesto del Congreso que el decreto de urgencia publicado el pasado viernes por el Ejecutivo y que reduce el gasto corriente para el año fiscal 2018 permitirá un ahorro inicial de S/.1,798 millones. El ahorro de los ministerios será de S/.1,280 millones y el de los organismos y entidades adscritas, de S/.518 millones.

Tuesta reveló que entre el 2011 y el 2017 el gasto corriente aumentó en S/.44 mil millones. “Son soluciones de corto plazo. Entrar a cirugía fina implicaba mucho más plazo (…) Ahora estamos atacando lo no-crítico”, subrayó.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que el recorte para los ministerios proviene de la fuente de financiamiento denominada Recursos Ordinarios (S/.969 millones, tal como señala el decreto de urgencia) y de Otras Fuentes de Financiamiento (S/.311 millones). “Hemos tenido muchísimo tacto en no afectar el funcionamiento del Estado. Uno puede terminar recortando no grasa, sino músculo”, precisó el ministro.

En otro momento de su presentación, el ministro sostuvo que el recorte tiene como objetivo, además de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, impulsar la inversión pública y contribuir a promover de manera indirecta la inversión privada. No obstante, precisó que para generar un impulso de la inversión privada también se aplicarán otras políticas. “Presentaremos un proyecto de ley para que otras entidades autónomas del Estado, donde el Ejecutivo no tiene competencia, puedan acogerse y hacer ahorros de este tipo”, dijo.

Más adelante, comparó el recorte aplicado en el Perú con el de Chile y destacó que el gobierno del presidente Sebastián Piñera aplicó un ajuste de US$4,600 millones debido a que su situación fiscal es más urgente que la peruana. Tuesta comentó que lo mejor es reducir los gastos a tiempo y no prolongar la decisión, pues el ajuste podría ser más severo.

Asimismo, indicó que el Perú está reforzando su credibilidad frente a sus acreedores y las calificadoras con el recorte. “No podemos perder de vista que como país también tenemos acreedores. El mercado hoy nos está creyendo y debemos darle muestras de que estamos en buena línea”, afirmó.

Los planes del MEF

Tuesta también mencionó que se constituirá el Fondo Crecer para financiar la pequeña y mediana empresa con un monto inicial de S/.1,000 millones. “Luego se le sumarán recursos probablemente de banca de desarrollo. Tienen la posibilidad de apalancarse hasta ocho veces y van a ser dirigidos en capacitación de empleo, innovación, desarrollo y generación de marcos de productividad”, aseguró.

Entre las políticas complementarias del MEF, también está la reforma de ProInversión para acelerar la construcción de megaproyectos, evitando la corrupción. Con esta medida, se busca “que las adjudicaciones sean bien desarrolladas, con proyectos que sean ejecutables y que permitan en el corto y mediano plazo incrementar nuestro crecimiento potencial”, destacó.

Finalmente, David Tuesta se refirió a la sostenibilidad de las cuentas públicas. Advirtió que, del 2011 al 2018, la recaudación cayó en una cifra equivalente al punto del PBI por reducciones de tasas o aumentos de deducciones impositivas, lo que provocó que el sistema tributario sea más regresivo. Los decretos legislativos que emitirán tras la eventual delegación de facultades, señaló, permitirán corregir el sistema.”Esta pieza del decreto de urgencia es sólo parte de una visión más amplia en la cual tenemos que considerar aspectos de política tributaria, gestión tributaria y lucha contra la evasión y elusión”, dijo.

Reforma Laboral

Tuesta opinó que el fallo del Tribunal Constitucional del 2001 sobre las reposiciones laborales es uno de los grandes problemas que afecta al mercado laboral. La sentencia declaró inconstitucional que los trabajadores reciban como única reparación una indemnización en caso de despido arbitrario. “Este aspecto no existe en ningún otro país de la región. Cuando se comparan las legislaciones realmente se ve que es un tema que limita la posibilidad de atar la productividad al mercado laboral”, remarcó.

También refirió que la administración del presidente Vizcarra busca que el Congreso y el Ejecutivo trabajen juntos para dinamizar el mercado laboral. “Por voluntad de este gobierno, por voluntad de este ministro de Economía, no van a caer en saco roto los grandes problemas que tiene nuestro mercado laboral en el país. Pero entendemos que es una solución que no sólo depende del gobierno, sino que depende de que se desarrolle en un marco de diálogo, no sólo social que es importante, sino también técnico y legal”, apuntó.