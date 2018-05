Caso Pativilca: PJ ordenó impedimento de salida por cuatro meses para Fujimori

El plazo de cuatro meses es prorrogable. La defensa de Fujimori aún no ha sido notificada.

El Colegiado B de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial ordenó este martes el impedimento de salida del país por cuatro meses, prorrogables, para el expresidente Alberto Fujimori, procesado por el Caso Pativilca, informó El Comercio. La defensa de Fujimori informó al diario que aún no han sido notificados.

El Ministerio Público había solicitó el impedimento de salida de Fujimori porque a su juicio existía peligro de fuga, dado que el 19 de enero el exmandatario solicitó su pasaporte electrónico y que, conforme señaló el Superintendente Nacional de Migraciones, “si el ciudadano Alberto Fujimori Fujimori, contase con su pasaje aéreo, señalando urgencia de un viaje por problemas de salud u otro, puede realizarlo en la referida instalación en horas previas a su viaje, esto es en la oficina de Migraciones ubicada en el primer piso en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez”.

La Sala Penal Nacional también dispuso que Fujimori enfrente el juicio bajo comparecencia con restricciones y ya no comparecencia simple De esta forma, el procesado deberá cumplir durante 18 meses con las siguientes reglas de conducta: la obligación de no ausentarse de la localidad donde reside, no variar de domicilio sin previa comunicación y autorización, y concurrir puntualmente a todas las citaciones que le efectúe la autoridad judicial correspondiente.

Alberto Fujimori es procesado como presunto autor mediato de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir por el asesinato de seis campesinos en Pativilca, Barranca. Está pendiente que la sala determine la fecha del inicio del juicio oral por el Caso Pativilca.

Consultado por El Comercio, Miguel Pérez Arroyo, abogado de Alberto Fujimori, señaló aún no haber sido notificado. Sin embargo, adelantó que no tendría inconveniente en conformarse con la decisión. “Como dije en todo momento, el señor Fujimori está dispuesto a allanarse al pedido de restricción, porque él no tiene ninguna intención de salid del país”, dijo el defensor legal del expresidente, para quien la fiscalía solicita 25 años de cárcel.