Alimentación saludable: Comisión del Congreso aprobó por insistencia el etiquetado semáforo

El proyecto de ley, observado por el Ejecutivo, será nuevamente evaluado en el Pleno del Congreso.

La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, que preside el congresista Miguel Castro, aprobó por insistencia el proyecto de ley que modifica la ley de alimentación saludable y combina el semáforo nutricional y las advertencias publicitarias. La iniciativa fue observada en abril por el Ejecutivo, que consideró que el nuevo etiquetado deja expuesto al consumidor “al engaño y exige que se tenga mucha información previa”.

Frente a la propuesta inicial del Ministerio de Salud, de un etiquetado en forma de octógonos con frases como “alto en azúcar” o “alto en grasas saturadas”, la iniciativa legislativa aprobada en la comisión del Congreso sugiere que los productos procesados incluyan un etiquetado que resalte el valor energético en calorías y contenido de nutrientes críticos como grasas, grasas saturadas, azúcares y sal. La información por porción se presentará resaltada con un color —rojo, amarillo o verde—, según corresponda.

De acuerdo a información del Congreso, el legislador Miguel Castro explicó que, de las once observaciones planteadas por el Ejecutivo, la comisión sólo se allanó a una: incluir a otras modalidades de educación en la promoción de esta norma. Este dictamen será elevado al Pleno para su debate, la mesa directiva del Congreso definirá cuándo se discutirá el proyecto.

Un día antes de que se discuta el proyecto que modifica la ley de alimentación saludable, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvieron en Twitter que el nuevo etiquetado no es beneficioso porque se basa en proporciones que consumen los adultos, y no los adolescente o los niños. “La idea es advertir de manera rápida y clara, y este sistema no hace eso. Las enfermedades relacionadas a la alimentación no sana están aumentando”, agregó.

#AlimentaciónSaludable Cuando se trata de salud hay que ser claros. ¿El sistema semáforo propuesto por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República lo es? Aquí te lo explicamos. pic.twitter.com/VY6jjTKxYh — OPS/OMS Perú (@OPSOMSPeru) May 15, 2018

Antes de que el Congreso aprobara el proyecto de ley, el exministro de Salud, Abel Salinas, venía impulsando la aprobación en el Consejo de Ministros del Manual de Advertencias Publicitarias, norma que precisa algunos aspectos del reglamento de la Ley de alimentación saludable para la implementación de las etiquetas con los octógonos. El manual ya había sido aprobado en el Consejo de Ministros; sin embargo, su oficialización fue suspendida. En caso la nueva norma del Congreso sea aprobado por insistencia en el Pleno, el Minsa deberá adecuar el Manual de Advertencias Publicitarias a los nuevos etiquetados.