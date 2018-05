Mercedes Araóz sobre 'mamaniaudios': "No sabía ni estaba enterada" de la compra de votos

El nombre de la vicepresidenta es mencionado por Fredy Aragón, exfuncionario de Sucamec, y el congresista Moisés Mamani.

La vicepresidenta Mercedes Araóz negó haber conocido o participado en la presunta compra de votos a favor de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), días antes de su salida de la presidencia. El descargo de la expremier se da luego de que Correo publicara un nuevo audio en el que se escucha a Fredy Aragón, exfuncionario de Sucamec, y el congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, mencionando a ‘Meche’.

“No conozco ni en pela de perros a las personas que participan en esta conversación [Aragón y Mamanni]. Me parece increíble que se use mi nombre. Yo no sabía ni estaba enterada de las acciones… Si hubiera un pedido de esta naturaleza, lo hubiera denunciado… Es una infamia, hay que investigar a los que quieran investigar”, afirmó Araóz, quien lideró la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en la etapa final del gobierno de Kuczynski.

Ante los periodistas, la también congresista oficialista afirmó que “no hubo una acción sistemática de compra de votos” para salvar a PPK del segundo intento de vacancia, que nunca se concretó; y anunció que evaluará realizar una denuncia en contra de Aragón.

Nuevo ‘mamaniaudio’

La “jugarreta amarillista” —así es como Mercedes Aráoz calificó a la denuncia periodística de Correo— consistió en la publicación de un audio en su versión online y una transcripción en la edición impresa.

En el audio, se escucha a Aragón, quien habría sido un operador político en la presunta compra de votos, asegurarle a Mamani que “la misma Meche ha dicho ‘Fredy, ya va'”, en referencia al compromiso del gobierno con entregar el manejo de distintas obras —se menciona Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT), Provías, Agrorural y Essalud— al congresista fujimorista Mamani, a cambio de cinco votos en contra de la vacancia de PPK.

En otro momento, Mamani protesta porque no se reunió con Araóz, sino con el entonces abogado de Kuczynski, Alberto Borea. “Lo que pasa es que no podemos hacer tanta luz, ¿me entiendes? A veces la prensa sigue a los ministros”, le responde Aragón, uno de los funcionarios investigados por la Fiscalía por este caso.