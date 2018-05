Gobierno presentará proyecto de ley para redistribuir el canon minero

Premier César Villanueva anunció que buscan que los recursos también beneficien a comunidades alejadas de las zonas mineras

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, anunció que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley al Congreso para modificar la distribución del canon minero, de modo que los recursos también puedan beneficiar a las comunidades alejadas de las zonas de extracción minera. La iniciativa, explicó, no busca quitarle recursos a las regiones, sino mejorar la forma en que se distribuyen los fondos.

“La (actual) norma limita a que el canon deba distribuirse en la zona de influencia minera, pero la región es toda, no tiene que haber el hijo pobre y el hijo rico. Tienes que buscar un equilibrio”, manifestó Villanueva en un foro sobre política y economía organizado por Gestión. Más temprano, durante la inauguración del 13° Simposio del Oro y de la Plata ya se había referido al tema del canon.

“Nuestra población no es antiminera, no lo es. Lo que pasa es que no estamos manejando adecuadamente esa relación, ni por la parte del Estado, por ejemplo con los ingresos que da el canon. El canon, que debería impulsar todo este desarrollo, viene hacia arriba y gotea hacia abajo. Y finalmente, no llega para mejorar las escuelas, postas médicas y carreteras”, aseguró.

La ley actual establece que el canon es recibido por el distrito donde opera la minera, la provincia en la que está ubicada el distrito y la región. “Estamos revisando cómo puede redistribuirse el canon en el conjunto de la región donde está la mina, no solo en un territorio focalizado. Hay que buscar un esquema financiero donde derivado de eso, se pueda articular al resto”, indicó.

Finalmente, señaló que otra medida que busca implementar el gobierno es impulsar la conformación de fideicomisos para multiplicar el valor del canon recibido por las regiones. “El canon de Tacna, por ejemplo, es de S/.260 millones al año. Tienes que buscar una forma de financiamiento, con un fideicomiso, y lo puedes traer a valores actuales de S/ 1,000 millones”, anotó.