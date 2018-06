Midis: gobierno aceptó la renuncia de la viceministra Elvia Campos

La funcionaria renunció al ministerio luego de recibir críticas por la salida de la abogada Lesly Shica.

El gobierno aceptó la renuncia de la viceministra de Prestaciones Sociales, Elvia Campos, quien ocupó ese cargo en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) desde el 12 de abril de este año.

La salida de la funcionaria se da en medio de una controversia por la renuncia de la abogada Lesly Shica, quien aduce haber recibido un pedido de Campos para dejar su puesto, luego de criticar la contratación de una ex ‘emerretista’ en el despacho de la congresista del Frente Amplio, María Elena Foronda, en un programa periodístico online.

La controversia también alcanzó a la propia titular del Midis. Liliana La Rosa, exmilitante del Frente Amplio inicialmente defendió la decisión de Campos de no contar más con la asesoría Lesly Shica e insistió en que el despido de la abogada no se debió a un “sesgo político” ni a una violación de su libertad de expresión.

Sin embargo, La Rosa informó esta semana en Canal N que “aceptó la renuncia” de Elvia Campos por el caso. Horas más tarde, Campos negó haber presentado su carta de dimisión. “Tomé conocimiento anoche, 29 de mayo del presente a través de una entrevista en medios de comunicación masiva, Canal N; en el cual en sus declaraciones públicas usted acepta mi renunciar al cargo de Viceministra de Prestaciones Sociales. Al respecto me veo en la imperiosa necesidad de aclarar que hasta la fecha no he presentado mi renuncia a dicho cargo sino a través del presente, sorprendiéndome sus declaraciones vertidas en medios de comunicación, las mismas que dañan mi imagen, reputación personal y profesional”, manifestó Campos en su carta, revelada por el Diario Correo. La Rosa, por su parte, reiteró que Campos puso su cargo a disposición el pasado 27 de mayo.

Elvia Campos, quien no estuvo en el Midis más de dos meses, será reemplazada de forma temporal por Walter Curioso Vílchez, actual viceministro de Políticas y Evaluación Social.

En un comunicado, la mencionada cartera ministerial expresó que ha dispuesto la conformación de un grupo de trabajo para revisar los procesos de evaluación de personal en un plazo máximo de 30 días. Además, ese grupo invita a la exasesora legal Lesly Shica a “aclarar los puntos de su reclamo y dialogar las alternativas que surjan del tratamiento de su caso” en una reunión.

“Rectificamos nuestra condena a cualquier actividad de violencia y rechazamos la contratación en el Estado de personas sentenciadas por el delito de terrorismo”, finaliza el pronunciamiento.