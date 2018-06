‘Mamanivideos’: peritaje a reloj señala que hubo "edición y manipulación"

Los videos donde aparece Bienvenido Ramírez fueron borrados, según el perito.

El resultado de un peritaje que la defensa del congresista Bienvenido Ramírez mandó a realizar al reloj con mini videocámara de Moisés Mamani, congresista de Fuerza Popular que grabó a diversos funcionarios para presuntamente denunciar la compra de votos del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, señala que los videos en los que aparece el legislador, para quien se ha pedido el desafuero, no se encuentran en la memoria de dicho aparato, pues fueron borrados, informó El Comercio.

“No se ha encontrado en la memoria micro SD 4 GB, los videos originales o la procedencia de los videos renombrados como ‘bienvenido1.AVI’, de 19 minutos con 59 segundos y ‘bienvenido2.AVI’ de 03 minutos con 22 segundos”, concluyó el informe realizado por el analista forense Pedro Infante Zapata, quien sostuvo que se borraron videos con señales de audio, en la modalidad de formateo, “ya que dicha unidad de almacenamiento solo tiene capacidad para 4GB”.

El experto explicó que el video ‘bienvenido1.AVI’ experimentó “edición y manipulación al haber sido extraído sin supervisión y renombrado, ya que como tal, ni con otro nombre, se encontró en la unidad de almacenamiento del reloj marca SUN, es decir, fue borrado de dicha unidad de almacenamiento”. El perito agregó que lo mismo sucedió con el archivo denominado ‘bienvenido2.AVI’.

Los llamados ‘Mamanivideos’ mostraban al congresista Bienvenido Ramírez, miembro del bloque liderado por Kenji Fujimori, presuntamente intentado convencer al fujimorista de que se abstenga de apoyar la vacancia contra el entonces presidente PPK. “Mira, lo que yo he conseguido para Tumbes lo he conseguido en menos de una semana. En menos de una semana me dieron las obras, me dieron las direcciones regionales de mi región Tumbes, puse al director del proyecto Puyango, puse al director de Agroideas”, se escuchaba en uno de los videos.

Cabe destacar que esta mañana el congresista fujimorista, Moisés Mamani, sostuvo que él grabó sin ayuda los llamados ‘Mamanivideos’. Me dijeron que había una persona que me estaba apoyando. Absolutamente falso, a mí no me ha apoyado nadie”, afirmó, según consignó América TV.