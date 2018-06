César Liendo renunció al viceministerio de Economía

Destrabe empresarial

"Ningún CFO puede alcanzar por sí solo las metas de la empresa si el CEO no pone de su parte. Si dejamos en manos del MEF una función que no tiene, los objetivos para convertirnos en un país más competitivo no se alcanzarán nunca", indicó Jorge Lazarte, abogado y bloguero de SEMANAeconómica.