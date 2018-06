Martín Vizcarra: desaprobación creció 24 puntos en un mes

En mayo la desaprobación del presidente creció de 24% a 48%, de acuerdo con una encuesta de Ipsos.

La desaprobación del presidente Martín Vizcarra pasó de 24% a 48% en mayo, lo que representa una subida de 24 puntos porcentuales, de acuerdo con sondeo de Ipsos divulgado hoy por El Comercio. Al mismo tiempo, su aprobación cayó de 52% a 37%. La misma tendencia mostró un estudio realizado por Datum y publicado por Perú 21 y Gestión. De esta forma, por primera vez en su mandato, su desaprobación es superior a la aprobación.

El 36% de los encuestados respondió que desaprueba la administración de Vizcarra debido a que en su gobierno existe corrupción o no lucha contra ella, además el 30% consideró que no se ven mayores avances en la economía. Asimismo, el 28% contestó que no está preparado para el cargo. Finalmente, un 23% señaló que no se preocupa por la seguridad ciudadana y que carece de liderazgo.

artículo relacionadoMartín Vizcarra: la aprobación bajó a 45%, la mayor caída se dio en el sur

La desaprobación de Vizcarra es mayor en el sur, donde llega al 55%. En esa zona del país, particularmente en Cusco, Puno y Arequipa, se registraron protestas por el alza del Impuesto Selectivo al Consumo a los combustibles a inicios de mayo. Le siguen el oriente (51%), el norte (51%) y el centro (48%). La desaprobación es más alta en el interior del país (52%) que en Lima (40%).

En cuanto a la aprobación, ésta es más alta en el oriente (40%), seguida por el centro (33%), norte (30%) y sur (27%). El respaldo al gobierno es mayor en Lima, con 47%, pero cae en el interior a 31%.