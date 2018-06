Odebrecht: fiscalía abrió investigación a PPK, Alan García y Alejandro Toledo por lavado de activos

El Ministerio Público informó que el fiscal a cargo de las pesquisas será José Pérez Gómez.

El fiscal José Pérez Gómez abrió una investigación preliminar por lavado de activos a los expresidente Alan García, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski (PPK), debido a los presuntos aportes que la constructora brasileña Odebrecht habría entregado mediante intermediarios para el financiamiento de sus respectivas campañas presidenciales en el 2006 y el 2011, tal como reveló Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, en febrero pasado en Sao Paulo, durante un interrogatorio con el fiscal Pérez.

Mediante un comunicado, el Ministerio Público informó que las pesquisas han sido divididas en tres carpetas fiscales distintas y que todas las partes han sido notificadas sobre la decisión tomada por el fiscal Pérez. Las investigaciones también incluyen a la actual embajadora del Perú en el Reino Unido, Susana de la Puente, al excongresista y exministro aprista, Luis Alva Castro, y al exjefe de seguridad de Palacio de Gobierno, Abraham Dan On. Todos ellos fueron señalados como intermediarios por Barata.

Como se recuerda, el exejecutivo de Odebrecht contó en febrero al fiscal Castro que la empresa habría donado US$300,000 a la campaña presidencial de PPK en el año 2011 a través de Susana de la Puente, a quien identificó como una de las responsables de la campaña de Kuczynski. “Yo le entregué a la señora Susana. Y ella una vez, si no me equivoco, mandó a alguien que era una persona de confianza, en representación de ella, para recoger el dinero”, explicó Barata, según su declaración publicada por IDL-Reporteros.

Asimismo, dijo que la empresa habría donado US$200,000 a la campaña presidencial de Alan García en el 2006 a través de Luis Alva Castro. “Nosotros entregamos alrededor de 200 mil dólares para la campaña del señor Alan García Pérez. La persona que me buscó y pidió esa contribución era del partido, se llamaba Luis Alva Castro”, manifestó en el interrogatorio.

Finalmente, Barata reveló que Odebrecht aportó US$700,000 a la campaña presidencial de Alejandro Toledo en el 2011, mediante su jefe de seguridad, Abraham Dan On. “Fue hecha en el departamento del señor Avi Dan On. Deben haber sido dos o tres veces. Fue personalmente. Eso fue en la campaña de 2010, 2011. Pero debe haber sido en 2010, porque el señor Toledo no pasó a la segunda vuelta”, precisó.