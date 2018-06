Pedro Olaechea renunció a la bancada de Peruanos por el Kambio

El congresista explicó que su alejamiento del grupo parlamentario responde a diferencias programáticas.

El congresista y empresario Pedro Olaechea renunció a la bancada de Peruanos por el Kambio y que se mantendrá como independiente, anunció mediante una carta divulgada en su cuenta de oficial de Twitter. “El programa con el que decidí postular difiere mucho del que tienen en la actualidad. Los entiendo, como también entiendo a los congresistas del Frente Amplio y Nuevo Perú, pero como ocurre con ellos, no comparto su visión ni su plan de acción. El devenir de la política nos ha llevado a orillas distintas”, explicó.

El pasado jueves, saltó a la vista la discrepancia entre Olaechea y Peruanos por el Kambio por su voto a favor de la suspensión de los congresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel. Como se recuerda, los tres congresistas fueron suspendido mientras duren las investigaciones en la fiscalía por los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias, a raíz de los videos grabados por el parlamentario Moisés Mamani que demostrarían una presunta compra de votos para evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Tras la votación, el portavoz Gilbert Violeta manifestó que la bancada evaluaría el comportamiento de Olaechea. “No me agradó en todo caso que tengamos votos diferenciados en un tema tan importante como este en el que tenemos que mostrar unidad”, declaró a Canal N.

artículo relacionadoPedro Olaechea dejó Produce e hizo un balance de su gestión

Sobre este tema, Olaechea señaló en su carta que su conciencia no le permitía abstenerse de votar a favor de la suspensión. “Voté por la suspensión porque entiendo que hay indicios suficientes para denunciarlos en base a los hechos que conocemos. No obstante, comprendí que mi bancada se abstuviera de emitir opinión. Mi consciencia no me permitió asumir esa posición”, aseguró el exministro de la Producción del gobierno de PPK.

El congresista también advirtió que sus opiniones se han vuelto incomodas para el “oficialismo”, debido a que “no se puso de costado a la hora de tomar decisiones importantes”. Dijo que sus discrepencias y críticas siempre las expresó en privado, pero indicó que “esa cortesía no ha sido reciproca”. “No puedo abandonar mis principios y formación tras una vida de esfuerzo y trabajo, por lo que mi pertenencia al grupo ya no tiene sentido”, añadió.

De otro lado, afirmó que no lo avergüenza ser empresario. “Se ha confundido el significado de ‘interés’ con el de ‘representación’. Y he sido criticado por ser empresario o por haber sido líder de un gremio industrial. En mi opinión, es igual de absurdo criticar a Hernando Cevallos por su representación al gremio médico o a quienes representan a otros colectivos, todos muy respetables”, escribió.

Finalmente, informó que ha dejado a disposición de la bancada las comisiones ordinarias del Congreso que le fueron encomendadas.