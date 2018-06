EsSalud: deuda con empresas morosas supera los S/.2,500 millones

El 70% de la deuda de EsSalud proviene del sector privado.

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, advirtió que las finanzas de la entidad están “muy deterioradas” por las deudas que mantienen empresas del sector público y privado con EsSalud. A fines de febrero, la deuda ascendía a S/.2,573 millones, de los cuales el 70% provenía del sector privado. Agregó que esta situación afecta a cerca de 11 millones de asegurados.

“EsSalud no puede darse el lujo de no tener a la mano esos recursos, cuando hay hospitales que requieren con carácter de urgencia necesidades para la atención a los pacientes”, expresó Molinelli, tras indicar que está planteando al Ejecutivo una norma que permita que los presupuestos no ejecutados de los gobiernos regionales y municipios se reviertan a EsSalud de manera directa, antes de que devuelvan al Estado.

De acuerdo a la presidenta ejecutiva, la deuda tributaria pública se explica principalmente por la deuda que mantienen las municipalidades con EsSalud, que ascendía a S/.309 millones a fines de febrero. Mientras la deuda tributaria privada responde principalmente a los medianos y pequeños contribuyentes (S/.1,830 millones), seguidos de los principales contribuyentes (S/.338 millones).

Entre los grandes deudores figuran las empresas agroindustriales Tumán, Pucalá y Andahuasi, el club Universitario de Deportes, el Concejo Provincial de Chiclayo y los municipios de La Victoria, San Martín de Porres, Breña y San Juan de Miraflores. Además está la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (S/.471 millones), la misma que renegoció su deuda para cancelarla en ocho cuotas, cada una de ellas por S/.59 millones. La primera cuota debe ser cancelada a fines de junio.