21 candidatos presentaron su candidatura a la Alcaldía de Lima

El Jurado Electoral Especial tiene tres días para evaluar y admitir los pedidos de inscripción.

21 postulantes a la Alcaldía de Lima solicitaron inscribir sus candidaturas ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro hasta las 11:59 pm de ayer martes 19, fecha en que vencía el plazo para presentar las listas de candidatos para las elecciones regionales y municipales del próximo 7 de octubre. El número de candidatos supera al del 2014, cuando se presentaron 13 partidos políticos.

Los aspirantes al sillón municipal son el excongresista Renzo Reggiardo, quien postula bajo el membrete de Perú Patria Segura; el exministro del Interior Daniel Urresti, candidato de Podemos Perú; Julio Gagó, cuyo partido es Avanza País; el todavía alcalde de San Isidro, Manuel Velarde, quien ha sido invitado a postular por Siempre Unidos.

De otro lado, también postula el exalcalde de Lima Ricardo Belmont, de Perú Libertario; el abogado Diethell Columbus, candidato por Fuerza Popular; el aún alcalde de La Molina, Juan Carlos Zurek, quien va con el partido Somos Perú; y el exocongresista y pastor evangélico Humberto Lay, líder de Restauración Nacional.

También presentaron su solicitud de inscripción el actual alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, quien postula por Acción Popular; el expresidente de Protransporte, Gustavo Guerra García, candidato por Juntos por el Perú; el dirigente de Peruanos por el Kambio, Jorge Villacorta; y la excongresistas Esther Capuñay, candidata de Unión por el Perú.

Asimismo, se presentaron el excongresista Alberto Beingolea, candidato del Partido Popular Cristiano; el regidor Jaime Salinas, quien postula con Alianza para el Progreso; el exalcalde de Jesús María, Enrique Ocrospoma cuyo partido es Perú Nación; y el exministro aprista Enrique Cornejo, quien intentará llegar al sillón municipal con Democracia Directa.

Finalmente, completan la lista de aspirantes el exagente del GEIN, José Luis Gil Becerra, de Todos por el Perú; Pablo Silva Rojas, del Frente Popular Agrícola; Carlos Fenandez Chacón, quien va con el Frente Amplio y el alcalde de Surco, Roberto Gomez Baca, de Vamos Perú. Por Solidaridad Nacional va Luis Castañeda Pardo, hijo del actual alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.

El JEE Lima Centro verificará en un plazo no mayor a tres días calendario que las solicitudes cumplan con los requisitos fijados por las leyes electorales para determinar si las admiten o no a trámite. Si no es admitida las observaciones pueden ser subsanadas.

Una vez que la admisión de la lista de candidatos es publicada (los JEE tienen plazo hasta el 8 de agosto para hacerlo) se abre un periodo de tres días para presentar tachas. Si nadie formula tachas la lista es declarada inscrita.

En caso de presentarse, las tachas pueden llegar hasta el Pleno de Jurado Nacional de Elecciones como última instancia y pueden ser resultas hasta 30 días calendario antes de la elección. El candidato tachado puede ser retirado de la elección hasta el próximo 7 de septiembre.