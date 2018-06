Lava Jato: fiscal solicitó investigar a Ollanta Humala por el caso del Gasoducto del sur

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, determinará si abre una investigación contra el expresidente.

El fiscal Arturo Ballón Segovia, integrante del equipo especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato, solicitó incluir al expresidente Ollanta Humala y a los exministros de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur y Eleodoro Mayorga, en la investigación que tiene a cargo sobre al caso del Gasoducto Sur Peruano (GSP), obra que fue adjudicada al consorcio Kuntur, integrado por Odebrecht. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, deberá evaluar el informe remitido por el fiscal Ballón y resolver si abre o no una investigación contra los ex altos funcionarios del Estado.

El fiscal Ballón, además de plantear el pedido, ha decidido incluir en la investigación por el GSP a los exviceministros de Energía Luis Ortigas Cúneo y Edwin Quintanilla Acosta por los delitos de colusión y negociación incompatible. Y a los exfuncionarios de la Dirección general de Hidrocarburos Erick Portuguez Echegaray, José Carlos Robles Freyre, Juan Ortiz Guevara, Rosa María Ortiz, Patricia Ríos Gazzolo, Omar Dueñas Cárdenas y Percy Olivas Lazo, informó El Comercio.

artículo relacionadoGasoducto Sur Peruano: el conflicto que lleva a Odebrecht y sus socios al arbitraje

La investigación, que ya involucraba a la exprimera dama Nadine Heredia, también incluirá al técnico Alfredo Dammert y a los representantes del proyecto GSP, Luiz Fernando de Castro Santos, Rodney Rodríguez de Carvhalo y Claudia Hokama Kuwae. El fiscal dispuso que también se tome la declaración de 45 personas, entre ellas representantes de las empresas y de los estudios jurídicos involucrados, entre otros.

Según la tesis de investigación, el Estado peruano no declaró a tiempo la caducidad del contrato con Kuntur debido a la existencia de presuntas dilaciones en la cancelación del cronograma de ejecución de la obra. Esto provocó que le devolviera al consorcio más de US$66.7 millones de su carta fianza. Esa devolución fue ordenada, precisa la fiscalía, por Alfredo Dammert, quien, añadió, acogió los argumentos y pretensiones de la empresa. Esta decisión, sostiene el fiscal, pudo resolverse en un arbitraje internacional, comforme establecía el contrato de concesión, y no por una sola persona. Finalmente, advirtió que las causales invocadas por Kuntur no eran compatibles con la naturaleza de contrato.