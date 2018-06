JEE Lima Centro declaró improcedentes las candidaturas de Cornejo y Guerra García

El organismo también declaro inadmisibles las inscripciones de Diethell Columbus, Renzo Reggiardo y Alberto Beingolea.

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro declaró improcedentes las solicitudes de inscripción de las candidaturas de Gustavo Guerra García (Juntos por el Perú) y Enrique Cornejo (Democracia Directa) debido a problemas en el proceso electoral interno que los designó como postulantes de ambas agrupaciones políticas. Al tratarse de procedimientos que no pueden ser subsanados, Guerra García y Cornejo no podrán postular a la Alcaldía de Lima en las próximas elecciones regionales y municipales. Sin embargo, la decisión del JEE puede ser revisada en segunda instancia por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De acuerdo con la resolución del JEE Lima Centro, en el caso de Cornejo las elecciones internas de Democracia Directa fueron convocadas por un órgano electoral que no tenía mandato vigente. El Consejo Directivo Nacional de Democracia Directa elige a los cinco miembros del Comité Electoral Nacional. Éste cuenta con Órganos Electorales Descentralizados cuyos miembros con designados por el Consejo Directivo Provincial de cada comité provincial. La duración de los miembros de todos estos organismos es de cuatro años, pero el JEE verificó que Democracia Directa no ha modificado su Comité Ejecutivo Nacional desde el 2011.

En el caso de Guerra García, el JEE declaró improcedente su solicitud de inscripción debido a que las elecciones internas de Juntos por el Perú se realizaron de manera extemporánea. De acuerdo con la Ley de Organizaciones políticas, el proceso interno debió realizarse entre el 11 de marzo y el 25 de mayo, pero el acta presentada por Juntos por el Perú consigna que las elecciones ocurrieron el 11 de junio. Guerra García informó a través de sus redes sociales que las elecciones internas fueron realizadas el pasado 20 de mayo y divulgó fotografías del proceso electoral en las que se consigna esa fecha.

Una situación similar a la de Guerra García se ha observado en el caso de la lista de Todos por el Perú, cuyo candidato es José Gil Becerra, exagente del GEIN. En este caso, las elecciones fueron realizadas el 7 de junio, según el acta remitida al JEE.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Enrique Cornejo anunció que apelarán la decisión. “Apelaremos, como corresponde, al JNE. Tenemos suficientes argumentos legales para que nos den la razón. Gracias por su interés”, escribió el candidato y exministro de Transportes y Comunicaciones. Hizo lo propio Gustavo Guerra García a través de su cuenta oficial de Facebook. “Seguimos en carrera y dando batalla en defensa de Lima”, dijo el expresidente de Protransporte.

De otro lado, el JEE declaró inadmisible la lista de candidatos encabezada por Diethell Columbus (Fuerza Popular) por no acreditar su licencia sin goce de haber del Congreso, donde labora como asesor. En el caso de Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura), su lista no fue admitida debido a que uno de sus candidatos a regidor tampoco presentó su licencia sin goce de haber. La lista de Alberto Beingolea (PPC) fue declarada inadmisible debido a que algunos postulantes a regidores presentaron hojas de vida que no llevan la firma del personero legal del partido. Estas observaciones pueden ser subsanadas en un plazo de dos días. Al cierre de esta nota los personeros legales de las agrupaciones políticas habían enviado sus escritos de subsanación.

Según la plataforma web del Jurado Nacional de Elecciones, la única lista que ha sido admitida es la lista de Siempre Unidos, encabezada por el actual alcalde de San Isidro, Manuel Velarde.