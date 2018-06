Procuraduría: existen 605 procesos abiertos contra funcionarios del Callao

La mayoría de delitos se vinculan a malversación de fondos (peculado) y colusión.

El procurador anticorrupción, Engie Herrera, informó que existen 605 casos en procesos de investigación contra funcionarios del Gobierno Regional del Callao. En la Comisión Multipartidaria encargada de investigar las presuntas irregularidades en el Callao, señaló que en los proyectos desarrollados en esta región “hay apariencia de legalidad”, pero los informes revelan que muchas de las obras no están terminadas o solo se hicieron de forma parcial.

El funcionario detalló que los más de 600 casos son 133 los que tienen que ver con delitos de malversación de fondos (peculado), 145 con colusión y 96 con negociación incompatible, entre otros posibles delitos. “Hay que tener en cuenta que muchos de los casos están relaciones unos con otros”, añadió Herrera, tras indicar que 175 procesos están en investigación preliminar, 88 en preparatoria, 69 en intermedia, 38 en juicio oral y hay 135 en ejecución de sentencia.

También indicó que en el caso de la construcción de la nueva sede de La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), existen demoras dado que “la obra no existe” a pesar de haberse invertido unos S/. 45 millones. “La empresa que debía realizar la obra era Finver, que fue creada por el gobierno regional del Callao para realizar obras menores. No reunía las garantías para desarrollar la obra y no se hizo”, indicó.

El procurador también habló sobre la construcción de un sauna spa en el edificio del Cuartel General del Ejército (Pentagonito), “en el que se gastó S/.600,000 del presupuesto que estaba destinado para hacer mejoras en el Castillo Real Felipe”. La presenta desviación se realizó en la gestión de Félix Moreno. Además precisó que en su informe no estaban contemplados los casos vinculados con las empresas constructoras brasileñas, y que en la región Callao se han identificado más de S/.100 millones en perjuicio al Estado, desde el 2014, por ese tipo de acciones.