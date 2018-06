MEF presentó denuncia contra funcionarios acusados de pedir sobornos

Mardonio Guillén, alcalde de San Juan Bautista (Ayacucho) denunció los hechos junto al presidente Martín Vizcarra.

La procuraduría del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) formuló una denuncia ante el Ministerio Público contra los funcionarios de esa institución que le habrían solicitado un soborno a Mardonio Guillén Cancha, alcalde del distrito de San Juan Bautista (Ayacucho) a cambio de impulsar un proyecto de infraestructura en saneamiento.

Según informó el MEF en un comunicado, “solicitó al Órgano de Control Interno que realice las investigaciones del caso, y a través de la Procuraduría formuló denuncia ante la Fiscalía contra los funcionarios que resulten responsables”. Añadió que solicitó las investigaciones “inmediatamente luego de recibir la denuncia, de acuerdo a la normativa vigente”.

El caso fue dado a conocer por Guillén Cancha en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno en la que participó el presidente Martín Vizcarra. “El alcalde nos visitó aquí en nuestras oficinas trayendo pruebas irrefutables de su acusación con audios que comprometían a funcionarios públicos sobre el delito que él estaba denunciando”, explicó el jefe del Estado.

En la conferencia Vizcarra no dio detalles sobre caso para que el Ministerio Público “pueda proceder como corresponde. Por eso es que en esta oportunidad no vamos a referirnos a los nombres de los funcionarios. Creemos que esto no es otra cosa que la punta de la madeja, que podemos, en base a una investigación profunda, llegar a redes de corrupción que están acostumbradas a trabajar dentro del Estado”, dijo.