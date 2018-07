Caso CNM: Héctor Becerril no participará en investigaciones a consejeros en el Congreso

El congresista fujimorista intentó influir en la elección del presidente del CNM, según IDL Reporteros.

Ante los cuestionamientos de sus pares en el Congreso, el parlamentario fujimorista Héctor Becerril afirmó que se inhibirá de participar en la Comisión de Justicia y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en los que se llevan a cabo investigaciones y/o procesos contra el juez supremo César Hinostroza Pariachi y los consejeros Iván Noguera y Julio Gutiérrez, a raíz de los audios divulgados por IDL Reporteros.

“Voy a colaborar para que se llegue a saber y se investigue. No me voy a prestar a este circo […] Yo no puedo ser responsable de hechos de terceras personas. Conozco a Aguila, Noguera, Gutiérrez […] Estoy tranquilo, no tengo anda que temer”, afirmó Becerril en declaraciones a la prensa.

El congresista fujimorista negó una vez más haberse reunido con los exconsejeros Guido Aguila y Segundo Morales durante el año pasado, con la finalidad de impulsar la candidatura de Julio Gutiérrez a la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). IDL Reporteros, medio que ya había dado cuenta de esta reunión hace unos meses, difundió este fin de semana un nuevo audio de febrero de este año, en el que se escucha a Aguila y Morales conversar sobre esa reunión.

Becerril también es cuestionado por tener un presunto conflicto de intereses al participar en los procesos investigativos en el Congreso por el caso CNM: su esposa, Matilde Morales Llempén, trabaja en la Procuraduría del Consejo.

Mulder continúa

En tanto, el congresista aprista Mauricio Mulder afirmó que “no hay ningún motivo para que yo tenga que sustraerme de mis deberes parlamentarios”. El parlamentario también participa en la Comisión de Justicia y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Mulder fue grabado sosteniendo conversaciones con el empresario Mario Mendoza, en coordinaciones para una reunión en la que participaría el exconsejero Guido Aguila. Según el congresista, la cena nunca se dio.