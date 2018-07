Julio Gutiérrez Pebe renunció al cargo de consejero del CNM

El consejero había sido suspendido en sus funciones en el CNM y es investigado por el Ministerio Público.

El miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Julio Gutiérrez Pebe, renunció a su cargo mediante una carta enviada al presidente de esa institución, Orlando Velásquez Benites. Gutiérrez estaba suspendido de sus funciones y es investigado por el Ministerio Público por los delitos de cohecho pasivo específico y cohecho activo específico.

Además, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió una denuncia constitucional en su contra. Gutiérrez habría intervenido en el irregular nombramiento de los fiscales provinciales Juan Canahualpa Ugaz y César Ccallomami Ccallomamani, según un conjunto de audios divulgados por IDL-Reporteros y Panorama.

“Considero mi deber asumir plenamente la responsabilidad política derivada de mis desafortunadas expresiones en una conversación hecha pública por los medios de comunicación. Lamento mucho que tal ligereza haya sido usada para lesionar la imagen del CNM y deslegitimado la ardua labor cumplida para mejorar la judicatura peruana, así como para brindar una imagen errónea de mí”, escribió en su carta de dimisión.

En la misiva, Gutiérrez negó que se hubiera afectado la imparcialidad en los procesos de selección de jueces y fiscales. Según argumentó, todos los consejeros votaron a favor de los fiscales cuyos nombramientos han sido cuestionados. “Tampoco he manchado mi honra ni mis manos con dádivas, prebendas o promesas, del mismo modo que no he perjudicado a nadie, excepto a mí mismo con tan desafortunadas expresiones”, indicó.