Consejero Baltazar Morales confirmó reunión con Héctor Becerril por elección de presidente de CNM

El consejero señaló que Becerril, en febrero del 2017, le pidió votar por Julio Gutiérrez Pebe.

El consejero Segundo Baltazar Morales confirmó que en febrero del año pasado, días antes de la elección presidencial en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), se reunió con el congresista fujimorista Héctor Becerril, quien le habría solicitado votar a favor de Julio Guitiérrez Pebe.

“Me dijo que venía en representación de su bancada [Fuerza Popular] y que el candidato de su bancada era Julio Gutiérrez Pebe y que quería que lo apoye. Yo le dije que no porque no consideraba que no era una persona idónea para dirigir el Consejo Nacional de la Magistratura”, indicó Baltazar Morales, quien es vocal supremo y representa al Poder Judicial en el Consejo, en conferencia de prensa.

Según el consejero, quien junto a los demás miembros del CNM ha puesto su cargo a disposición, la reunión se dio en la casa de Guido Aguila. En esa ocasión, Gutiérrez Pebe terminó por retirar su candidatura ante la falta de votos y Aguila fue ratificado como presidente del Consejo.

Desmentidos

IDL-Reporteros dio cuenta de esta reunión en diciembre del año pasado. Desde esa fecha hasta julio de este año, el congresista Héctor Becerril ha negado en reiteradas ocasiones haberse reunido con Aguila y Baltazar.

En uno de los audios divulgados por IDL-Reportes este mes, en el que se revela presunto tráfico de influencia y corrupción en el CNM y el Poder Judicial, se escucha a Aguila y Morales conversar sobre esa reunión. Becerril negó una vez más ese encuentro, pero accedió a inhibirse en la Comisión de Justicia y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en los que se llevan a cabo investigaciones y/o procesos contra consejeros.

El congresista fujimorista enfrentaría un proceso en la Comisión de Ética. Además, la parlamentaria Indira Huilca, de Nuevo Perú, presentó una acusación constitucional contra él.