Consejeros desmintieron a Velásquez: no renunciarán a sus cargos en el CNM

Baltazar Morales, Elsa Aragón y Hebert Marcelo permanecerán en el Consejo, a la espera de una decisión en el Congreso.

El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez, anunció en la mañana del jueves que renunciará a su cargo junto a los consejeros Elsa Aragón y Hebert Marcelo. Horas más tarde, Baltazar Morales afirmó que ni él ni sus compañeros renunciarán a sus cargos en el Consejo.

artículo relacionadoConsejero Baltazar Morales confirmó reunión con Héctor Becerril por elección de presidente de CNM

“Hemos tomado la decisión de no renunciar. [Vamos a] esperar la decisión del Congreso, que harán una remoción por causa grave y tienen que decir cuál es la causa grave”, afirmó Morales en diálogo con Canal N. “Renunciar implica confundirnos con los actos disfuncionales que han cometido los otros consejeros, eso es tráfico de influencias […] Si tiene que sancionarme, que me sancionen, pero yo no voy a renunciar”, indicó.

En paralelo, la Comisión de Justicia del Congreso acordó por unanimidad recomendar al Pleno, que sesionará este viernes 20 de forma extraordinaria, la remoción de todos los miembros del CNM. De los siete, cuatro han renunciado —Julio Gutiérrez, Iván Noguera, Guido Aguila y Orlando Velásquez (presidente)—.