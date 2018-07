Pedro Chávarry negó vinculación con actos ilícitos tras mención en nuevo audio

Pedro Chávarry jurará el viernes 20 de julio como nuevo fiscal de la Nación.

Pedro Chávarry, quien reemplazará a Pablo Sánchez como titular del Ministerio Público desde el viernes 20 de julio, negó alguna vinculación con actos ilícitos después de que su nombre fuera mencionado en dos nuevos audios divulgados por el portal de investigación IDL Reporteros.

En estos audios, se escucha al expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, que el Ministerio Público “ya está manejado para que salga este…”. En otra de las grabaciones se escucha al juez supremo César Hinostroza decir que su “amigo Chávarry”, quien en ese momento era presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura (AMAG), “no tenía mayoría” para evitar que se deje sin efecto la contratación de personal por locación de servicios de forma permanente, dado que él no pudo asistir a una sesión.

artículo relacionadoPedro Chávarry sobre caso Lava Jato: "Nadie es imprescindible, vamos a ser muy drásticos"

“Yo no contrato a personal”, aseguró Chávarry en Canal N, tras negar que es amigo de César Hinostroza y manifestar que sólo lo conoce porque, antes de ser fiscal, fue juez. También dijo que no conoce a Walter Ríos. “No hay nada irregular ni nada que pueda comprometer mi gestión. No es malo para mí que me mencionen. Lo malo sería que yo hable, que se escuche algo que yo diga. Pero por mención de terceros no pueden implicarme en actos irregulares […] Lo grave es la forma en cómo se difunden los audios”, indicó el próximo fiscal de la Nación.

El cargo

En mayo del año pasado Chávarry fue elegido, por unanimidad, como presidente del Consejo Directivo de la AMAG para el periodo 2017-2018. Con la designación de Chávarry, el Consejo Directivo de la institución pública quedó integrado por César Hinostroza, quien ocupó el cargo de vicepresidente, Jorge Salas Arenas, Héctor Lama More, Tomás Gálvez, Iván Noguera y Richard Villavicencio.

Según el reglamento de la AMAG, la Dirección General tiene la función de “suscribir los contratos en sus diferentes modalidades”, no obstante, al ser un órgano que depende directamente del Consejo Directivo y de la Presidencia, se requiere de la firma del presidente del Consejo Directivo para que las contrataciones sean aprobadas.