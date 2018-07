Comisión de Ética aprobó indagación preliminar contra Mulder, Heresi, Becerril y Villavicencio

El congresista Mulder aseguró que su conversación con el empresario Mario Mendoza es “trivial”.

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso decidió por mayoría abrir investigación preliminar contra los congresistas Mauricio Mulder, Salvador Heresi, Francisco Villavicencio y Héctor Becerril, a raíz de una serie de grabaciones que darían cuenta de presuntos favorecimientos. El parlamentario del Apra, Mauricio Mulder, remarcó que “no se ha cometido ninguna irregularidad”.

“Soy el único de los parlamentarios que no aparezco hablando con un funcionario público, aparezco hablando con un particular. Lo que haga ese particular es problema de él”, aseguró Mulder en la sesión, en referencia al audio en el que se le escucha conversando con el empresario Mario Mendoza, personaje vinculado a supuestos actos irregulares relacionados al Consejo Nacional de la Magistratura, la Corte Suprema y la Corte Superior del Callao. Agregó que la conversación que mantuvo con Mendoza fue “trivial”.

Noticia en desarrollo…