Pedro Chávarry: "No voy a dar un paso al costado, en los audios no hay ninguna irregularidad"

El todavía fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, convocó a una sesión extraordinaria de Junta de Fiscales Supremos.

Luego de la difusión de nuevos audios, en los que se escucha al fiscal de la Nación electo Pedro Chávarry conversar con el juez supremo César Hinostroza, el primero reafirmó su intención de asumir la titularidad del Ministerio Público este viernes y descartó cualquier irregularidad.

“Yo respondo ante la Junta de Fiscales Supremos que me ha designado […] No voy a dar un paso al costado y, con todo respeto, considero que en estos audios no hay ninguna irregularidad […] Mi vida profesional siempre se ha marcado por la rectitud y es por ello que mis colegas me han designado como el próximo fiscal de la Nación“, afirmó anoche Chávarry en diálogo con Canal N.

Este medio, junto con IDL Reporteros, difundió una conversación de febrero de este año, en la que se escucha a Hinostroza pedir un favor a Chávarry: la rápida obtención de un certificado de ausencia de procesos judiciales abiertos, así como documentos del archivamiento de denuncias en contra del vocal, quien planeaba viajar con su familia a los Estados Unidos. “No era un favor, porque él debía presentar una solicitud, pagar su derecho para sacar constancia con su DNI y se le tenía que entregar”, dijo al respecto Chávarry.

En el audio, también se escucha al fiscal de la Nación electo quejarse sobre la actuación de algunos funcionarios de la Academia Nacional de la Magistratura. Ambos acordaron reemplazar al magistrado Jorge Salas. “Ya no se puede trabajar con ese pata, va a seguir fastidiando”, se le escucha decir a Hinostroza. Al respecto, Salas precisó en Canal N que él solicitaba información respecto a las contrataciones y otros temas, como parte de su función de fiscalización.

En estos momentos, se reúne de forma extraordinaria la Junta de Fiscales Supremos, convocada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, convocó a sesión extraordinaria de Junta de Fiscales Supremos para hoy viernes 20 de julio a las 8.30 a.m. pic.twitter.com/LqlD0HoxG7 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 20, 2018

Varios congresistas y representantes del Ejecutivo, incluidos el premier César Villanueva y la vicepresidenta Mercedes Aráoz, se mostraron a favor de anular la juramentación de Pedro Chávarry, programada para hoy, hasta que se despeje cualquier duda respecto a su idoneidad para liderar el Ministerio Público.