Pedro Chávarry juró como fiscal de la Nación: "No permitiremos interferencia de ninguna clase"

Su designación fue posible gracias a su voto y al de dos fiscales vinculados a audios.

Pedro Chávarry juró este viernes como nuevo fiscal de la Nación después de que la Junta de Fiscales Supremos respaldara por mayoría su designación, pese a las críticas generadas por un conjunto de audios que darían cuenta de aparente intercambio de favores con el juez supremo César Hinostroza. “Quiero agradecer a la Junta de Fiscales Supremos por la confianza depositada en mi persona”, señaló en su primer discurso como titular del Ministerio Público.

Según El Comercio, la designación de Chávarry se dio luego de que los fiscales Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez, junto al propio Pedro Chávarry, votaran a favor de su designación en la Junta de Fiscales Supremos — máximo órgano al interior de la Fiscalía de la Nación— que se celebró esta mañana, a pedido del exfiscal Pablo Sánchez. De acuerdo a La República, Sánchez no votó y la magistrada Zoraida Ávalos votó en contra.

“Mi compromiso es con el país, con la justicia y con el Ministerio Público”, manifestó Chávarry en una ceremonia que no contó con la presencia del presidente de la República, Martín Vizcarra, ni el controlar Nelson Shack. Señaló que en su gestión le darán continuidad a las buenas políticas implementadas por los fiscales que lo precedieron, pero que reforzarán “las políticas que, de alguna manera, han tenido falencias”. Previamente dijo que tomará “las riendas” del asunto, en relación a la supuesta filtración de audios a la prensa.

Chávarry sostuvo que trabajará con “absoluta independencia, “[Trabajaremos] subordinando nuestro trabajo únicamente a la Constitución. No permitiremos interferencia de ninguna clase”, manifestó. Sobre los lineamientos de su gestión, dijo que establecerán directivas y criterios de aplicación general que coadyuven al cumplimiento de las funciones de la Fiscalía; reiteró que fortalecerán la autonomía y la independencia de la Fiscalía, anunció que redoblará la lucha contra el narcotráfico y que se seleccionará a los más competentes, “no a los amigos”.

Los audios

Pedro Chávarry volvió a negar alguna vinculación con actos irregulares después de que su nombre fuera mencionado en dos nuevos audios divulgados por el portal de investigación IDL Reporteros, en uno de los audios es nombrado por el juez Hinostroza debido a que habría existido una sesión del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, en la que Chávarry era presidente, en la que se habría dejado sin efecto la contratación de personal por locación de servicios de forma permanente. En otros de los audios también se escucha a Chávarry señalar a Hinostroza que le molesta la situación de “Pacheco”, que presuntamente sería Luis Pacheco Mandujano, director académico de la Academia de la Magistratura.

“Algunos medios de comunicación han interpretado antojadizamente el contenido de unos audios sacados a la luz apenas un día antes de mi juramentación, pretendiendo manchar mi honorabilidad”, dijo al respecto Chávarry. Agregó que él es un “hombre con mística, que nunca se va a ver envuelto en cuestiones turbias”.

La salida de Sánchez

A su salida el fiscal Pablo Sánchez pidió que se hagan los ajustes necesarios para cambiar el sistema judicial y agradeció a quienes lo acompañaron en su gestión. “Algunos no se portaron bien, a ellos no les doy las gracias”, añadió en su presentación. También reiteró la legalidad de los audios que fueron difundidos por diversos medios de comunicación y dijo que son elementos de prueba. “Los audios difundidos no han salido del Ministerio Público. Algunos tienen contenido penal, otros usan frases impropias”, agregó.

De otro lado, Sánchez aseguró que la honestidad, la transparencia, la rectitud, la autonomía y la transparencia son principios fundamentales en el ejercicio fiscal. “El fiscal ideal es aquel fiscal que tiene conocimiento de leyes, que tiene bondades humanas, que sabe lucir bien la cinta y la medalla que le dio el Estado, y que obviamente actúa a favor de la justicia y defiende la ley”, dijo, tras indicar que se va del Ministerio Público con “la frente en alto”.