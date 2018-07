Pedro Chávarry sobre Hamilton Castro: "Él va a continuar con su investigación"

El fiscal de la Nación también dijo que no le correspondía jurar al cargo ante el Presidente, sino ante la Junta de Fiscales Supremos.

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, aseguró que el fiscal Hamilton Castro continuará investigando los casos de corrupción vinculados a Lava Jato. Entre ellos los presunto pagos de sobornos en la carretera Interoceánica y los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima. “Él va a continuar con su investigación. Lo que queremos es que la coordinación no esté en manos de dos personas que, en vez de coordinar, descoordinan”, declaró Chávarry a El Comercio.

Como se recuerda, los casos de lavado de activos (aportes de la constructora Odebrecht a partidos políticos) y los casos de corrupción (pago de sobornos para adjudicación de grandes proyectos de infraestructura) estaban a cargo de dos equipos de fiscales diferentes: el Equipo Especial Lava Jato, liderado por Hamilton Castro, y el equipo de lavado de activos comandado por el fiscal superior Rafael Vela. El viernes, Chávarry decidió unificar ambos equipos bajo el liderazgo del fiscal Vela, según informó el Ministerio Público.

El nuevo Fiscal dela Nación, Pedro Chavarry, UNIFICA el Equipo Especial Lava Jato y nombra como Coordinador al Fiscal Superior, Rafael Vela Barba, quien trabajará conjuntamente con el Fiscal Provincial, José Domingo Pérez Gómez. — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 21, 2018

En la entrevista, Chávarry señaló que su gestión también busca mejorar las hipótesis de investigación de los casos. “Todos los fiscales provinciales en el ámbito de lavado y de corrupción de funcionarios tienen que reportar al fiscal Vela. Cuando yo necesite información, llamo al fiscal Vela y él me va a informar cómo va la investigación”, explicó el titular de Ministerio Público.

De otro lado, consideró que su relación con el suspendido juez César Hinostroza, no pondrá en riesgo las investigaciones fiscales contra el el vocal supremo. Hinostroza es investigado tras la difusión de un conjunto de audios que revelarían presuntos actos de corrupción. “No va a ser un obstáculo, la investigación se va a dar con mucha firmeza. No tengo una relación personal que me impida tocar el tema”, manifestó.

La relación entre Chávarry e Hinostroza fue puesta en evidencia por un audio en el que ambos conversaban sobre su incomodidad con dos funcionarios de la Academia de la Magistratura y en el que Hinostroza le pedía a Chávarry una constancia de no tener investigaciones fiscales pendientes en el Ministerio Público.

“Me llamó de un aeropuerto. Era un compañero de trabajo, le dije ‘dame tu DNI para entrar al sistema’. Pero cuando indago, me dicen que esas constancias se entregan personalmente al interesado. Nunca se apareció, nunca fue a recabar su información”, explicó Chávarry. Y sostuvo que la difusión del audio en el que conversa con Hinostroza trató de “empañar” su juramentación al cargo y “manchar” su trayectoria.

Finalmente, descartó que el Fiscal de la Nación deba jurar el cargo ante el presidente de la República. El expremier Pedro Cateriano, el congresista Juan Sheput, entre otros políticos, sostuvieron que la juramentación de Chávarry no sería válida debido a que, según la Ley Orgánica del Ministerio Público, el fiscal de la Nación debe jurar ante el jefe del Estado, pero el presidente Martín Vizcarra no asistió a la juramentación.

“Antes, los funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público eran nombrados por el presidente y eran juramentados por él. Transcurrieron los años y vimos que no estaba bien que se jurara ante un órgano político. La Constitución del 93 crea el Consejo Nacional de la Magistratura que nombra a jueces y fiscales, para dar autonomía. Existe la norma, pero ya la interpretamos de otra forma. Hay que juramentar ante quien nos nombra”, aseguró Chávarry, quien fue elegido por la Junta de Fiscales Supremos.